PSG Mercato : Keylor Navas va partir, un nouvel indice tombe

Publié par JEAN-LUC D le 22 juin 2021 à 14:30

Malgré une récente prolongation jusqu’en 2024, Keylor Navas va-t-il finalement quitter le PSG durant ce mercato estival ? L’avenir de l’ancien gardien de but du Real Madrid fait débat du côté de la capitale.

Keylor Navas déchu de la place de n°1

Il ne reste plus que l’officialisation. Après l’international néerlandais Georginio Wijnaldum, qui vient libre de Liverpool, Gianluigi Donnarumma va devenir un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin, l’international italien n’a pas trouvé de terrain d’entente avec son club formateur, le Milan AC. À 22 ans, le gardien de but de la Squadra Azzura va donc s’engager en faveur du PSG pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu’au 30 juin 2026.

Pour le convaincre, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo n’ont pas lésiné sur les moyens, puisque Donnarumma va toucher 12 millions d’euros, bonus compris, à Paris. Il a passé avec succès sa visite médicale lundi à Rome avant de signer son nouveau contrat parisien. Mais si Leonardo peut se vanter d’avoir saisi cette opportunité du marché, la prochaine arrivée de l’ex-Milanais ne fait pas que des heureux en interne chez les Rouges et Bleus.

Selon le quotidien espagnol Marca, Keylor Navas, qui ne veut pas revivre l’épisode de 2019 au Real Madrid avec l’arrivée de Thibaut Courtois, réfléchit déjà à quitter le PSG cet été. Le dernier rempart costaricien de 34 ans estime que le club ne lui fait pas assez confiance et envisage de changer d’air. Surtout que Donnarumma arrive au Paris Saint-Germain avec dans l’esprit la volonté d’être titulaire, et ne conçoit pas une saison sur le banc de touche, en à croire le journal L’Équipe. En interne, certains choix de Leonardo sur le marché font déjà grincer des dents.

Mercato PSG : Leonardo divise le vestiaire

Alors que la priorité du PSG pour cet été était notamment de trouver des latéraux et un ou deux milieux de terrain, Leonardo fait le forcing ces dernières semaines pour boucler l’arrivée d’un nouveau gardien de but et d’un ou deux défenseurs centraux. Les noms de Raphaël Varane et Sergio Ramos sont ainsi cités. De quoi provoquer le mécontentement de certains éléments en interne puisqu’à ces mêmes postes là, Keylor Navas, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont fait leurs preuves cette saison.

« Tout cela n’est pas forcément bien accueilli par le vestiaire parisien. Il y a déjà une forme d’incompréhension quant au recrutement de Donnarumma, au regard des prestations de Navas, mais aussi de son impact sur le groupe parisien. La piste Sergio Ramos n’est ainsi pas du goût de tout le monde, et notamment de la charnière centrale Marquinhos-Kimpembe. Comment penser que le défenseur espagnol de 35 ans viendrait à Paris pour s’asseoir sur le banc de touche ? », a révélé Foot Mercato. Et ce n’est pas tout.

Kylian Mbappé ne croit pas au projet de Leonardo

En négociations avec la direction du Paris SG pour une prolongation de son contrat, qui expire en juin 2022, Kylian Mbappé veut lui aussi claquer la porte cet été. Daniel Riolo assure que l’attaquant français ne croit pas au projet de Leonardo et ne compte pas renouveler son engagement avec le club parisien.

« Je sais que Mbappé a demandé à partir, mais c’est compliqué parce que d’abord il faut trouver un club qui a l’oseille pour le payer, mais la nouveauté c’est que vraiment il ne veut pas rester. Il ne croit pas au projet de Leonardo », a expliqué Daniel Riolo sur les antennes de RMC lundi soir. Quant à Keylor Navas, la Juventus de Turin, l'AS Roma et l'AC Milan sont déjà positionnés pour le récupérer si le Paris Saint-Germain décide de lui accorder un bon de sortie. Les semaines à venir s’annoncent particulièrement animées au PSG.