Stade Rennais : 52 M€, la sortie se précise pour Saliba

Publié par Ange A. le 25 juin 2021 à 09:30

Le Stade Rennais peut se frotter les mains dans le dossier William Saliba. Selon la presse anglaise, Arsenal est en passe de remplacer le défenseur central de 20 ans.

Stade Rennais : Des raisons de croire pour Saliba

Le Stade Rennais se cherche un nouveau défenseur central. Le SRFC a perdu son capitaine cet été. En fin de contrat, Damien Da Silva a rejoint l’Olympique Lyonnais. Depuis son départ, Rennes prospecte sur le marché des transferts pour le remplacer. Débouté dans le dossier Loïc Badé, le Stade Rennais courtise David Luiz et William Saliba, deux défenseurs également sur les tablettes de l’Olympique de Marseille. S’agissant du dernier joueur cité, il est un indésirable à Arsenal et son départ semble inéluctable cet été. Il vient d’ailleurs de terminer une pige à l’OGC Nice où il était prêté sans option. L’ancien de Saint-Étienne a terminé sa pige niçoise avec un but en 22 apparitions. Malgré ces performances, Mikel Arteta ne compte pas retenir le défenseur de 20 ans.

Arsenal sur un gros coup pour oublier Saliba

Le coach des Gunners pense à un pensionnaire de Premier League pour renforcer son secteur défensif. Le nom de Ben White revient ainsi avec insistance du côté d’Arsenal. Après avoir vu sa première offre rejetée par Brighton & Hove Albion, le club londonien serait revenu à la charge pour le défenseur âgé de 23 ans. D’après les informations de The Athletic, Arsenal aurait formulé une nouvelle offre à hauteur de 52 millions d’euros pour l’international anglais aux 2 capes. De quoi prouver que l’avenir de William Saliba va s’écrire loin de Londres. Reste maintenant à savoir si le Stade Rennais réussira à rapatrier l’ancien stéphanois cet été. Sa valeur marchande est estimée à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.