FC Nantes Mercato : Une piste du FCN en Ligue 1 s’éteint

Publié par ALEXIS le 25 juin 2021 à 12:53

Le FC Nantes a ouvert son mercato cette semaine avec trois nouvelles signatures, dont deux arrivées. Toutefois, la piste menant vers Xavier Chavalerin du Stade de Reims s’est refermée.

FC Nantes : Oscar Garcia ferme la porte à Chavalerin

Le FC Nantes, mais aussi le RC Strasbourg sont intéressés par le profil de Xavier Chavalerin, un joueur clé de l’équipe du Stade de Reims. Il est d’ailleurs vice-capitaine du club champenois. Comme avec l'ex-entraîneur David Guion, le milieu défensif bénéficie déjà de la confiance du nouveau coach de Reims. Pour preuve, Oscar Garcia lui a fermé la porte de sortie lors de sa présentation officielle à la presse. « Xavier Chavalerin sera très important pour moi dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

Le FCN et le RC Strasbourg sont ainsi prévenus. D’ailleurs, le joueur de 30 ans ne figure pas parmi les Rémois à qui le club a accordé des bons de sortie lors de ce mercato estival : Boulaye Dia, Nathanaël Mbuku, Mathieu Cafaro et Ghislain Konan. Xavier Chavalerin est un crack du Stade de Reims, club dont il défend les couleurs depuis juillet 2017 et son départ du Red Star. La saison dernière, il a pris part à 30 matchs de Ligue 1, il a été titulaire 29 fois et il a délivré 3 passes décisives.

Chavalerin : Vers une prolongation de contrat avec le Stade de Reims

L’ancien joueur de l’ OL a certes seulement une année de contrat en ce moment, mais la tendance est plutôt vers la prolongation de son bail avec les Rouge et Blanc. En d’autres termes, il ne sera libéré de son année de bail qu’en cas d’offre irrésistible. Ce que le FC Nantes ne peut se permettre en cette période de récession économique. À noter que la valeur actuelle de Xavier Chavalerin est estimée à 4 millions d'euros.