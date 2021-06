Euro 2020 : Que les Bleus entretiennent la malédiction suisse

Publié par Clément le 28 juin 2021 à 10:30

L'équipe de France entend bien poursuivre son Euro au-delà du huitième de finale prévu ce soir (21h) face à la Suisse. Il faudra pour cela battre une confédération helvétique dont ce stade de la compétition s'apparente comme son plafond de verre.

Les Pays-Bas et le Portugal éliminés de l'Euro, aux Bleus d'en profiter

Hier soir, les huitièmes de finale ont vu deux des favoris passer à la trappe dès les huitièmes de finale. Le champion en titre portugais, battu par la Belgique (0-1), et les Pays-Bas, assomés par la République tchèque (0-2), ont tous les deux vu leur parcours s'arrêter brutalement. Deux cadors en moins donc, aux Bleus de fructifier ce destin favorable, eux qui, en cas de qualification ce soir, affronteraient le vainqueur de la confrontation entre la Croatie et l'Espagne au tour suivant.

La Suisse face à son obstacle insurmontable

Huitième de finaliste aux Coupes du monde 2014 et 2018 et à l'Euro 2016... Puis de nouveau qualifiée pour la phase à élimination directe d'un tournoi majeur, la "Nati" n'arrive plus à dépasser le stade des 8e de finale. Dernier quart en date ? La Coupe du monde 1954 ! Cette année, les Suisses honorent leur cinquième phase finale de Coupe d'Europe, mais n'ont jamais réussi à s'inviter au-delà des huitièmes de finale. Espérons pour l'équipe de France que la Suisse ne réalise donc pas l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand exploit de son histoire ce lundi soir.

Les compos probables

Alors que Didier Deschamps doit surmonter une avalanche de blessures, un remaniement tactique devrait se dessiner face à la Suisse. RMC Sport explique ainsi qu'une défense à trois devrait être introduite. Côté suisse, Vladimir Petkovic peut compter sur tous ses hommes et ne devrait pas procéder à de changement majeur.

La compo probable des Bleus : Lloris (cap.) - Lenglet, Varane, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema.

La compo probable de la Nati : Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka (cap.), Zuber - Shaqiri - Embolo, Seferovic.