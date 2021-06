OM Mercato : Luan Peres à Marseille, un nouvel indice tombe !

Publié par Timothée Jean le 28 juin 2021 à 22:30

En quête de renfort défensif, l’ OM touche au but pour le recrutement de Luan Peres. Le club phocéen serait en discussions avancées avec Santos et le défenseur central se préparait déjà à sa nouvelle vie à Marseille.

OM Mercato : Accord annoncé pour Luan Peres

Ça bouge du côté de l’Olympique de Marseille. Après avoir bouclé la venue de Gerson en provenance de Flamengo, l’ OM est sur le point d’officialiser l’arrivée de sa seconde recrue estivale. Konrad De La Fuente est arrivé à Marseille pour passer la traditionnelle visite médicale. Et si tout se passe bien, le joueur de 19 ans devrait signer un contrat de quatre saisons avec l’OM.

Mais ce n’est pas tout, la direction de l’Olympique de Marseille continue à travailler sur le recrutement estival. Ainsi, un nouveau défenseur central pourrait poser ses valises à La Commanderie cette semaine. Selon les informations de la presse brésilienne, l’ OM serait proche de s’attacher les services de Luan Peres. Le défenseur central sort d’une bonne saison avec Santos FC. Jorge Sampaoli l'a déjà eu sous ses ordres lorsqu’il officiait sur le banc du club brésilien en 2019 et voudrait le ramener à Marseille cet été.

La Gazeta Esportiva révèle que les discussions entre les deux écuries sont en très bonne voie. Après plusieurs semaines de négociations, l’OM et Santos seraient tombés d’accord pour le transfert de Luan Peres, il ne resterait plus qu’à finaliser les derniers détails pour sa venue à Marseille. La source évoque même un possible dénouement durant cette semaine. Un transfert sec et un contrat de quatre ans seraient déjà prévus pour le défenseur brésilien à Marseille.

Luan Peres prépare son déménagement à Marseille

De son côté, Luan Peres se montre aussi très optimiste concernant l’issue des discussions entre l’Olympique de Marseille et Santos. Selon les informations du journaliste brésilien Lucas Musetti, le défenseur brésilien se préparerait même déjà à un déménagement à Marseille cet été. Alors que les négociations avec l’OM s’intensifient, Luan Peres rechercherait déjà un nouveau logement dans la cité phocéenne. Si tout se passe bien dans cette dernière ligne droite, le défenseur brésilien devrait débarquer à Marseille afin de succéder à Duje Caleta-Car. Son éventuelle arrivée à l'OM sera pour lui un retour en Europe avec un passage mitigé en Belgique avec le Club Bruges.