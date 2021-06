PSG Mercato :Rendez-vous pris pour l'avenir de Sergio Ramos

Publié par Ange A. le 29 juin 2021 à 08:00

Annoncé avec insistance au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos ne s’est pas encore engagé avec le club de la capitale. Pour Fabrizio Romano, le défenseur central va prochainement trancher au sujet de son avenir.

Le PSG tient toujours la corde pour Sergio Ramos

Après Georginio Wijnaldum et Gianluiigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain espère boucler une autre signature gratuitement. Le PSG s’intéresse en effet à Sergio Ramos. Le défenseur central âgé de 35 ans est en fin de contrat au Real Madrid et sera libre cet été. Son départ de la Maison Blanche a déjà été officialisé. Le champion du monde 2010 est dorénavant libre de s’engager avec le club de son choix. Celui-ci pourrait être Paris. Une tendance que vient encore de confirmer Fabrizio Romano. Le journaliste italien indique en effet que le club de la capitale est un sérieux prétendant de l’Andalou. « Il veut évaluer sereinement avec sa famille, mais le PSG est là et essaie vraiment de signer Ramos », a fait savoir le spécialiste du mercato dans sa chronique sur CBS Sports.

La décision définitive de Ramos bientôt connue

Dans sa sortie, Fabrizio Romano assure que le choix définitif de Sergio Ramos sera connu « dans les prochains jours ». Pour le moment, le défenseur central n’a pas encore donné son accord au Paris Saint-Germain, encore moins tranché au sujet de son avenir. « Il n’y a toujours pas de signature ni d’accord définitif, mais le PSG a été le premier club à s’enquérir auprès de Ramos de l’opportunité de le racheter en tant que joueur libre en janvier dernier et n’a jamais cessé d’y penser », ajoute le confrère. Reste maintenant à savoir si l’ancien capitaine du Real Madrid se prononcera en faveur du PSG. Comme l’indique ESPN, le club francilien reste concurrencé dans ce dossier à zéro euro par Manchester City et le Bayern Munich.