Athletic Bilbao : Deux légendes du club annoncent leur retraite

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 11:15

Aujourd'hui, le club de l'Athletic Bilbao annonce sur son compte Twitter que les deux joueurs basques Beñat Etxebarria (34 ans) et Markel Susaeta (33 ans) mettent un terme à leurs carrières de joueur. Véritables légendes du club basque, les deux joueurs formés au club cumulent à eux deux près de 750 matchs à l'Athletic.

Acteurs importants du parcours de Bilbao ces dix dernières années, Etxebarria et Susaeta ont tous deux terminé leurs carrières respectives en A-league, la ligue australienne, au Macarthur FC, après avoir notamment joué la Ligue des champions, l'Europa League ou la Liga. Véritables amis de longue date, les deux joueurs ont décidé de raccrocher les crampons au même moment et tournent donc la page à une très belle aventure à Bilbao.

Homages de l'entraîneur et des supporters pour leurs joueurs

La décision des deux basques de raccrocher les crampons était pour le moins attendue, issues tous deux de la génération 87, Susaeta et Beñat s'étaient exilés de l'autre côté du globe en A-league en 2020, synonyme de retraite dorée après de bons et loyaux services en terre basque. Leur entraîneur du Macarthur FC leur a directement rendu hommage : "Nous sommes très heureux d'avoir pu profiter de deux joueurs du calibre de Beñat et Markel dans notre club, les avoir eu dans notre équipe est quelque chose de spécial", en rappelant aussi le rôle important qu'ont eu les deux joueurs pour les jeunes du club australien. Du coté de Bilbao, les hommages ne cessent de tomber, notamment sur Twitter.

Bilbao : La fin d'une ère footballistique

Comme Aritz Aduriz l'année dernière, c'est une génération mythique qui s'en va petit à petit. Pour rappel, Bilbao mène une politique de recrutement assez particulière. C'est l'un des seuls clubs en Europe qui ne recrute que des joueurs de sa région. Bien que cette politique se soit allégée il y a quelques décennies, le club reste un modèle de réussite et rend fier une région basque très attachée à son identité. À l'image de Beñat et de Susaeta, beaucoup de joueurs de Bilbao réalisent une grande partie de leur carrière en terre basque, preuve du coté familiale du club.





-