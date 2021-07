Ex-Bayern : Officiel, Arjen Robben met un terme à sa carrière à 37 ans

Publié par Thomas le 15 juillet 2021 à 13:36

Alors qu’une éventuelle prolongation de contrat avait été évoquée un certain temps, l’attaquant néerlandais Arjen Robben vient d’annoncer via le compte Twitter de son club le FC Groningue, qu’il mettait un terme à sa carrière, à 37 ans, mettant fin à 21 ans où il aura fait rêver les supporters de foot avec sa patte gauche magique. Partenaire mythique du français, Franck Ribéry au Bayern Munich, l’attaquant aura inscrit 144 buts, écrivant les plus belles pages du club allemand. Retour sur la carrière fabuleuse du gaucher néerlandais.

Arjen Robben raccroche les crampons à 37 ans

Alors en fin de contrat au Bayern Munich en 2019, l’attaquant était sorti de sa retraite pour s’engager avec son club formateur du FC Groningue aux Pays-Bas en 2020 pour une saison. Le club d’Eredivisie vient aujourd’hui de publier sur son compte Twitter, que le contrat de Robben n’allait pas être prolongé et qu’il mettait par conséquent un terme à sa carrière de footballeur, après 21 ans au plus haut niveau. Passé par Chelsea, le Bayern Munich mais aussi le Real Madrid, Arjen Robben aura su se hisser au panthéon des meilleurs attaquants de sa génération, avec sa qualité de dribble et de finition. Reconnaissable par sa patte gauche hors du commun, le joueur de 37 ans a popularisé les débordements dans l’axe depuis le bord du terrain, qui était sa marque de fabrique.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich en 2013, Robben écrira les plus belles pages de sa carrière à partir des années 2010, où il se hissera jusqu’en final du mondial avec les Oranjes cette année-là. Quatre ans plus tard, le néerlandais se vengera de sa défaite en finale, en humiliant les espagnols et notamment leur gardien Iker Casillas. Vainqueur de la Premier League et de la Liga avec Chelsea et le Real, il sera un élément essentiel avec son compère Franck Ribéry (qui pourrait aussi prendre sa retraîte cet été), de l’attaque bavaroise, où il restera 10 saisons. À l’annonce de se retraite, Arjen Robben, clos une carrière où il aura disputé 710 matchs pour 247 buts, en club et en sélection.