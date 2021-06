Jeux Olympiques : Six joueurs de la sélection de l'Espagne appelés !

Publié par Thomas le 29 juin 2021 à 12:48

Alors qu’aucun joueur de l'équipe de France jouant à l'Euro n'a été appelé par Sylvain Ripoll pour jouer les Jeux Olympiques de Tokyo dans sa liste des 18 joueurs communiquée il y a quatre jours, l'Espagne, elle, ne s'est pas privée et a appelé six de ses joueurs présents à l'Euro.

Espagne : Six joueurs de l'Euro appelés

Si beaucoup de clubs ont retenu leurs joueurs français, ce n'est pas le cas de la sélection Espagnole qui a profité de la jeunesse d'une grande partie de son effectif pour convoquer six joueurs de la sélection : le portier Unaí Simon de Bilbao, Eric García du FC Barcelone, Pau Torres de Villareal, Pedri du Barça, Oyarzabal de la Real Sociedad et Dani Olmo du Leipzig. L’Espagne peut se targuer d’avoir une sélection nationale jeune et talentueuse et part logiquement comme grande favorite après l’annonce de cette liste par Luis de la Fuente.

JO : Une réglementation particulière qui met en avant les jeunes

La sélection des JO diffère beaucoup de celle des autres compétitions de la FIFA, où il n'y a pas de prérequis d'âge pour intégrer l'équipe. Pour rappel, lors des Jeux Olympiques, les différents pays participants doivent opérer à une sélection de joueurs de moins de 23 ans pour compléter leur équipe. Néanmoins, chaque nation a la possibilité d'introduire trois joueurs de plus de 23 ans dans son équipe, c'est ainsi que Florian Thauvin, fraîchement joueur des Tigres au Mexique et son coéquipier André-Pierre Gignac, ont pu avoir leurs billets pour Tokyo cet été à 28 et 35 ans.

On se souvient aussi de Neymar en 2016, qui avait aidé sa sélection à gagner les Jeux Olympiques de football dans son pays. Malgré la non-sélection de ses stars, la France pourra compter sur une équipe jeune très prometteuse, comme Randal Kolo Muani (22 ans, FC Nantes) ou encore Pierre Kalulu (21 ans, AC Milan).





