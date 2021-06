OM Mercato : 8 M€, Longoria touche au but pour Luan Peres !

Publié par Timothée Jean le 30 juin 2021 à 00:35

Alors que l' OM a repris le chemin de l'entraînement lundi dernier, Pablo Longoria s'active en coulisse pour boucler le recrutement de Luan Peres. Et aux dernières nouvelles, le président marseillais serait parvenu à arracher un précieux accord avec le défenseur de Santos FC.

Un accord conclu entre l’ OM et Luan Peres ?

Après avoir bouclé le recrutement de deux joueurs, Gerson et Konrad de la Fuente, l’Olympique de Marseille s’active désormais pour renforcer son secteur défensif. Le club olympien pourrait en effet perdre plusieurs éléments dans ce secteur de jeu. Duje Caleta-Car est pressenti pour rejoindre la Premier League cet été, tandis que Leonardo Balerdi, prêté par le Borussia Dortmund, n’est pas certain de rester à Marseille.

Face à cette situation, les dirigeants olympiens espèrent mettre la main sur un nouveau défenseur central. Et si plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, les décideurs de l’ OM porteraient finalement leur choix sur Luan Peres. Les Marseillais ont même pris de l’avance et veulent rapidement finaliser la venue du défenseur brésilien de Santos.

Le quotidien brésilien A Tribuna révèle que Luan Peres aurait répondu favorablement à la proposition marseillaise et pourrait retrouver son ancien entraineur Jorge Sampaoli à Marseille. Le défenseur central a une relation très cordiale avec le technicien argentin, ce qui aurait facilité les choses en faveur de l’ OM. Si les dirigeants phocéens disposent d’un accord de principe dans ce dossier, ils devront désormais s’entendre avec Santos FC en vue de son transfert.

Une offre de 8 M€ en préparation

La source révèle en effet que les négociations entre l’ OM et Santos vont bon train et que les positions se rapprochent. Le club phocéen souhaite boucler la signature de Luan Peres et préparait une offre de 8 M€ pour son transfert. Reste à savoir si cette offre revue à la hausse sera suffisante pour convaincre la direction brésilienne. Pour l’heure, le défenseur central reste très optimiste concernant l’issue de négociations entre les deux écuries. Il aurait déjà commencé à se renseigner pour un éventuel déménagement à Marseille.





