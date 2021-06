OM Mercato : Longoria reçoit une réponse cinglante de Valence

Publié par JEAN-LUC D le 30 juin 2021 à 13:00

Après Gerson et Konrad de la Fuente, Pablo Longoria cherche à renforcer le secteur défensif de l’ OM. Le président de l’Olympique de Marseille est entré en négociations avec un joueur de Valence, mais l’affaire s’annonce déjà compliquée.

OM Mercato : Longoria a tenté un coup à 3 M€ !

Alors que les négociations avec la Fiorentina tardent à se concrétiser pour Pol Lirola, Pablo Longoria tente de mettre rapidement la main sur un nouvel arrière droit afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. D’après les indiscrétions du média espagnol Onda Deportivo, le président de l’ OM est sur le point de parvenir à ses fins. En effet, le site sportif assure que le défenseur de Valence Daniel Wass a refusé une offre du Sporting Portugal parce qu’il a déjà donné son accord à Longoria pour une arrivée à Marseille cet été.

À un an de la fin de son contrat, l’international danois pourrait ainsi quitter la Liga pour rejoindre le club phocéen contre un chèque de 3 millions d’euros. Une somme bien surprenante selon le journaliste de Furia Liga, François Miguel Boudet, spécialiste du football espagnol. « Il a été recruté pour être le remplaçant de Parejo, mais finalement il ne s’est jamais imposé dans ce secteur de jeu (...), mais Daniel Wass a été très fiable (...) Après par rapport à son âge, il n’y aura pas de retour sur investissement pour un joueur de 32 ans. J’ai entendu un montant de 3 millions d’euros, très surprenant sachant que Valence l’a très longtemps considéré comme intransférable. Il est vraiment considéré comme un joueur essentiel du club de Valence », explique le collaborateur d’Eurosport à Football Club de Marseille. Toutefois, l’affaire pourrait finalement tomber à l’eau.

Daniel Wass bloqué par l’entraîneur de Valence ?

Profitant d’une interview avec le quotidien AS, José Bordalas, l'entraîneur de la formation espagnole, a ouvertement annoncé qu’il compte sur l’ancien joueur d’Evian TG la saison prochaine. « On a beaucoup parlé de la possibilité que Wass retourne dans son pays au Danemark. Mais nous n'avons pas parlé de ce sujet. Wass a un contrat. C'est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d'un grand engagement à Valence. Je compte sur lui », a déclaré le coach espagnol. Reste maintenant à savoir si Daniel Wass est disposé à aller jusqu’au terme de son engagement à Valence ou à forcer son départ pour rejoindre l'Olympique de Marseille cet été.





