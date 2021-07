PSG Mercato: Après Hakimi, 2 autres joueurs vers le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 01 juillet 2021 à 20:31

Le PSG, en plus du transfert de Achraf Hakimi - bouclé avec l'Inter Milan, s'active pour recruter deux autres joueurs. L'entraîneur Mauricio Pochettino devrait avoir un effectif complet.

Mercato : Un coup double du PSG avec Sergio Ramos et Moise Kean

Après le milieu de terrain néerlandais Georginio Wijnaldum, le gardien de but italien Gianluigi Donnarumma et l’arrière droit marocain Achraf Hakimi, le Paris Saint-Germain veut à présent signer un défenseur central ainsi qu’un attaquant. Le club Parisien pourrait aussi engager un milieu de terrain supplémentaire en fonction des opportunités que pourrait offrir ce mercato estival. Et d’après les médias, Leonardo est tout proche de parvenir à ses fins pour le double objectif.

Mercato PSG : Vers un nouveau prêt de Moïse Kean

Après un prêt convaincant d’une saison, Moise Kean a ouvertement manifesté son envie de poursuivre sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Satisfait des performances de l’international italien, le club de la capitale a lui aussi donné son accord pour garder le joueur offensif. Saber Desfarges annonce ce jeudi que cet intérêt commun du joueur de 21 ans et de la direction parisienne de continuer leur collaboration est sur le point de se réaliser. En effet, selon les informations de l’ancien journaliste de Téléfoot, les discussions entre les dirigeants du PSG et leurs homologues d’Everton avancent bien pour Moise Kean.

« Les négociations avancent dans le bon sens pour un retour de Moise Kean en prêt au PSG. L'international italien souhaite plus que tout jouer à Paris la saison prochaine. Le Paris SG est sa volonté première (et unique) cet été », a-t-il annoncé sur son compte Twitter. Une information confirmée par le site spécialisé Culture PSG qui ajoute que ce nouveau prêt va être frappé d’une option d’achat fixée à 35 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout pour le PSG.

Discussions avancées avec Sergio Ramos

Après Moise Kean, Leonardo négocie également pour Sergio Ramos. Ce jeudi, le média ESPN révèle que l’ancien capitaine du Real Madrid se rapproche lui aussi du Paris Saint-Germain.

« Le PSG est en pourparlers avancées pour le transfert de Sergio Ramos. Nos sources indiquent que les choses ont bien avancé au fil de la semaine et une décision finale est prévue dans les prochains jours. Sergio Ramos veut un contrat de 2 ans, mais le PSG propose une année avec une seconde en option à activer avec accord mutuel. Le joueur aurait aussi un salaire moins élevé qu’au Real Madrid. Manchester City et le Bayern Munich sont aussi intéressés, mais nos sources indiquent qu’il préfère l’offre du PSG. Le directeur sportif Leonardo a présenté un projet que le joueur a jugé "ambitieux" ».

"Ramos voit aussi le Paris SG comme une destination plus attractive pour sa famille et pense que l’adaptation irait bien plus vite en France où il retrouverait des joueurs qu’il connaît. Dont Neymar, qui lui a parlé pour le convaincre d’accepter l’offre du PSG », explique la chaîne sportive américaine. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Moise Kean pourraient donc être les prochains renforts de Mauricio Pochettino.





