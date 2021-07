ASSE Mercato : La liste des indésirables de Puel pour l'été

Publié par Ange A. le 02 juillet 2021 à 09:30

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel entend se séparer de plusieurs éléments cet été. Le coach de l’ ASSE a déjà identifié les joueurs dont il souhaite se débarrasser pour réduire la taille de son effectif.

Une nouvelle opération décrassage à l’ ASSE

Au sortir d’une saison pénible terminée à la 11e place de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre un été agité. S’il n’a que deux priorités au niveau des arrivées, Claude Puel souhaite surtout des départs à l’ ASSE. Le coach stéphanois désire se séparer de quelques éléments pour alléger la masse salariale du club et réduire la taille de son groupe professionnel. L’entraîneur des Verts a déjà poussé le capitaine Mathieu Debuchy, Kevin Monnet-Paquet et Romain Hamouma vers la sortie. Ces cadres en fin de contrat n’ont pas été prolongés. D’autres départs sont donc attendus, et l’entraîneur du club ligérien connaît les joueurs sur lesquels il ne compte pas pour la saison à venir.

Statut quo pour Boudebouz et Khazri à Saint-Étienne

But Football a dressé ce vendredi une liste des « indésirables » de Claude Puel à l’AS Saint-Étienne cet été. D’après le média en ligne, au moins dix joueurs encore sous contrat ne seront pas retenus en cas d’offre lors du mercato. Déjà sur la liste de départs l’été dernier, les noms de Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri y figurent encore. « Plus gros salaire du club, il sait qu’il n’entre plus dans les plans de Puel et qu’une prolongation est exclue », note le journal concernant Khazri. Comme ces éléments, Timothée Kolodziejczak ne sera pas retenu par Claude Puel. Situation similaire pour Gabriel Silva en délicatesse depuis son retour de blessure. De retour d’un prêt en Espagne, Sergi Palencia n’entre pas finalement dans les plans du coach de l’ ASSE. D’autres jeunes comme Alexandros Katranis, Assane Diousse, Bilal Benkhedim, Edmilson Correia et Lamine Ghezali se verront également indiquer la sortie.





