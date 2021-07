ASSE Mercato : Adil Aouchiche lâche une terrible vérité sur le PSG

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 22:31

Pur produit du centre de formation du PSG, c’est avec l’ASSE que le milieu offensif Adil Aouchiche a préféré signer son premier contrat professionnel. Un an après son départ, le joueur de 18 ans est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le Paris Saint-Germain.

Adil Aouchiche voulait jouer pour progresser

Profitant d’une interview avec Onze Mondial, Adil Aouchiche n’a pas caché sa joie d’avoir claqué la porte au Paris Saint-Germain pour rejoindre l’AS Saint-Étienne. Alors que son club formateur lui proposait de signer un contrat professionnel, le milieu de terrain offensif est parti rejoindre l'AS Saint-Étienne le 20 juillet 2020. Une décision que le natif de Blanc-Mesnil ne regrette pas puisque le club parisien ne lui donnait aucune garantie de progression. « C’est simple, je n’avais pas assez de temps de jeu en équipe première. Je fais partie des joueurs phares de ma génération, forcément, j’ai de gros objectifs et des rêves. Sans être trop pressé, j’avais envie de vite jouer en professionnel. Je pensais mériter du temps de jeu. Pour moi, je devais avoir mes chances pour que je puisse répéter des matchs. C’était important pour moi », a déclaré Adil Aouchich.

Adil Aouchiche et l’obsession parisienne de la LDC

Poursuivant, le jeune milieu stéphanois a pointé du doigt l'obsession du Qatar à remporter absolument la Ligue des Champions. « C’était compliqué au PSG avec un effectif rempli de stars et de grands joueurs. Le club veut gagner la Ligue des Champions depuis plusieurs années. Moi, j’avais d’autres opportunités, dans d’autres clubs. Je savais que j’allais pouvoir enchaîner et m’épanouir ailleurs. Je savais que j’allais jouer au football tout simplement. Si je signais professionnel, c’était pour jouer avec les professionnels. Je voulais vraiment m’imposer en tant que titulaire dans un club. Et Saint-Étienne était une belle opportunité », a-t-il ajouté. Avec ses 35 apparitions en Ligue 1 la saison dernière sous les ordres de Claude Puel, Adil Aouchiche est lié à l’ ASSE jusqu’en juin 2023.