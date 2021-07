PSG Mercato : Révélation de taille sur l'avenir de Navas

Publié par Ange A. le 05 juillet 2021 à 08:05

Avec la signature de Gianluigi Donnarumma, la place de numéro 1 de Keylor Navas semblait menacée au Paris Saint-Germain. Mais au final il n’en sera rien. Le portier costaricien aurait été conforté par sa direction.

Keylor Navas conforté par la direction du Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain a frappé l’un des plus gros coups de l’été en signant Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat à l’AC Milan, le gardien de but milanais s’est engagé en tant que joueur libre au PSG. Son arrivée avait jeté un froid sur l’avenir de Keylor Navas, pourtant prolongé jusqu’en 2024. Mais aux dernières nouvelles, le portier de 34 ans n’a pas à s’inquiéter pour son futur. Téléfoot assure en effet que le Costaricien va garder son poste de numéro 1 chez les Rouge et bleu. Un temps évoquée, l’hypothèse d’un prêt de l’Italien ne serait plus également d’actualité selon le programme dominical. L’ancien rossonero restera à Paris et va devoir se contenter (dans un premier temps) d’un rôle de doublure.

Des départs envisagés chez les gardiens au PSG ?

Cette nouvelle configuration chamboule quelque peu la hiérarchie à ce poste au Paris Saint-Germain. Recruté l’été dernier, Sergio Rico était jusqu’ici la doublure de Keylor Navas. Le portier espagnol pourrait quitter le PSG cet été à 3 ans de l’expiration de son contrat. Quant à Alexandre Letellier, tout juste prolongé sans avoir disputé le moindre match la saison dernière, il devrait rester 3e dans la hiérarchie des gardiens. De retour de prêt de Fulham, Alphonse Areola est également condamné à un départ de Paris. Mais le titi parisien ne restera pas chez les Cottagers qui disposent d’une option d’achat. Leur relégation compromet en effet le transfert d’Areola annoncé sur les tablettes des Espagnols du Celta Vigo. Le club galicien souhaiterait enrôler le champion du monde tricolore dans le cadre d’un prêt. Reste à savoir si cette formule fera les affaires de Leonardo.