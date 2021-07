ASSE : LFP, Bernard Caïazzo élu au Conseil d'Administration

Publié par ALEXIS le 06 juillet 2021 à 04:46

Bernard Caïazzo, co-propriétaire de l’ ASSE, reste membre du Conseil d’Administration de la Ligue de football professionnel. En effet, le Conseil a procédé à l’élection et la désignation de nouveaux membres au cours de son Assemblée Générale tenue lundi.

ASSE : Caïazzo élu parmi les représentants de clubs de L1

Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le Ligue de football professionnel (LFP) a publié la liste des membres de son nouveau Conseil d’administration (CA). Et Bernard Caïazzo, président du Conseil de Surveillance de l’ ASSE y figure, en qualité de représentant des clubs de Ligue 1 Uber Eats. « L’Assemblée Générale a élu Bernard Caïazzo parmi les représentants des clubs de Ligue 1 Uber Eats, en remplacement de Laurent Nicollin », a annoncé la Ligue 1, à l’issue de sa réunie ce lundi 5 juillet 2021.

Suite à la fusion entre Première Ligue (syndicat des clubs de L1) et l'Union des clubs professionnels de football (l’UCPF), le dirigeant de l’AS Saint-Étienne ne représente plus le syndicat. C’est désormais Laurent Nicollin et Christian Leca, respectivement président du Montpellier HSC et de l’AC Ajaccio qui sont les représentants de la nouvelle union au sein du CA de la Ligue. « Nicollin et Leca siègent au Conseil d’Administration de la LFP respectivement en tant que président et vice-président de ''Foot Unis'', nouvelle organisation représentative des clubs de football professionnel née de la fusion entre Première Ligue et l’UCPF », a précisé la Ligue.

Max Marty (Grenoble Foot 38) intègre également le Conseil d’Administration. Il a été élu parmi les représentants des clubs de Ligue 2 BKT en remplacement de Francis Graille. Même chose pour Pierre-Olivier Murat (Rodez AF). Quant à Karl Olive, il est élu en tant que membre du collège des indépendants en remplacement de Michel Denisot.

Autres membres du CA de la LFP

Outre Bernard Caïazzo de l’ ASSE, les autres membres représentants de clubs de Ligue 1 sont : Nasser Al-Khelaïfi (PSG), Jean-Pierre Caillot (Stade de Reims), Jacques-Henri Eyraud (OM), Loïc Féry (FC Lorient), Waldemar Kita (FC Nantes), Oleg Petrov (AS Monaco) et Jean-Pierre Rivère (OGC Nice). Notons que Jean-Michel Aulas, président de l'OL, est aussi membre, en tant que représentant de la Fédération Française de Football (FFF).