ASSE Mercato : Après Kechrida, gros coup avec un ancien de l’ OL ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 11:15

Sauf revirement de dernière minute, Wadji Kechrida va être la première recrue estivale de l’ ASSE. Après le latéral tunisien, un ancien joueur de l’ OL pourrait venir renforcer l’équipe de Claude Puel.

ASSE Mercato : Un ancien milieu de l' OL visé par Puel ?

Libre de tout engagement après la fin de son contrat au Stade Rennais, Clément Grenier est à la recherche d’un nouveau club pour la suite de sa carrière. À 30 ans, l’ancien milieu de terrain de l’ OL ne compte pas encore raccrocher les crampons. Et d’après les révélations du compte Twitter MSV Foot, l’international français fait partie des joueurs que l’entraîneur de l’AS Saint-Étienne aimerait avoir dans son effectif pour la saison prochaine. Il faut dire que le coach stéphanois, qui a déjà eu Grenier sous ses ordres lors de son passage à Lyon entre 2008 et 2011, avait tenté de le recruter à l’OGC Nice en 2012. Aujourd’hui à Saint-Étienne, le Castrais de 59 ans est encore intéressé par son ancien protégé.

« Selon nos informations, Clément Grenier, libre de tout contrat, serait dans le viseur du board de Saint-Étienne, d’autres clubs de Ligue 1 et étrangers seraient également sur l’ancien du Stade Rennais », explique le média sportif. Mais la grosse rumeur n’a même pas eu le temps de prospérer longtemps.

Clément Grenier éconduit poliment Puel

Lyonnais dans l’âme et dans le coeur, Clément Grenier n’a pas voulu s’attirer la colère des supporters de l’Olympique Lyonnais. En effet, le natif d’Annonay est rapidement sorti pour démentir une quelconque approche entre l’ASSE et lui. « Fake news », a directement réagi l’ancien milieu de terrain central du club breton sur son compte Twitter. D’après le journal Le Progrès, Clément Grenier ne serait pas contre un retour à Lyon et attend toujours un signe de Jean-Michel Aulas et Juninho.

Selon l'Insider Mohamed Toubache-Ter, Laurent Blanc tente également d’attirer Grenier au Qatar pour renforcer l’entrejeu de son équipe d'Al-Rayyan. Toujours selon la même source, le joueur n’a pas encore pris de décision concernant l’offre de l’ancien entraîneur du PSG.