Barça Mercato : Une terrible décision tombe pour Antoine Griezmann

Publié par JEAN-LUC D le 06 juillet 2021 à 15:10

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann pourrait être amené à faire ses valises durant ce mercato estival. Dans le dur financièrement, le Barça n’écarte pas la possibilité de vendre l’attaquant français.

Antoine Griezmann sacrifié pour conserver Lionel Messi ?

« Maintenant, comme plusieurs de mes coéquipiers, je dois rejoindre ma sélection. Nous voulons faire de notre mieux lors de l’Euro. Le président (Joan Laporta, NDLR) aura ses affaires et fera ses choix. Personnellement, je vais continuer à travailler comme je l’ai fait ces deux dernières années. » Au micro de Movistar+ en mai dernier, Antoine Griezmann avait visiblement compris qu’il ne maîtrisait pas tout en ce qui concerne son avenir avec le FC Barcelone. Et le journal catalan Sport annonce ce mardi que la direction du club culé envisage sérieusement une vente du champion du monde 2018 cet été.

Alors qu’il dispose encore de trois années de contrat, le compatriote de Karim Benzema possède l’une des plus fortes valeurs du vestiaire sur le marché des transferts. Joan Laporta et les dirigeants barcelonais veulent donc le vendre afin de rentrer dans les clous du plafond salarial imposé par la Liga espagnole dans le cadre de la prolongation de Lionel Messi. Recruté à l’été 2019 à l’Atlético Madrid contre un chèque de 120 millions d’euros, Antoine Griezmann est aujourd’hui estimé à 60 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais les Blaugranas comptent encaisser bien plus avec la qualité de ses courtisans.

Bataille de titans à venir pour Antoine Griezmann ?

Selon les révélations du journal AS, le FC Barcelone doit absolument vendre et réduire considérablement sa masse salariale afin de ne pas se ruiner, mais surtout pour pouvoir assumer la prolongation espérée de Lionel Messi. Pour y parvenir, le club catalan doit réduire de 187 millions d’euros sa masse salariale. Une somme considérable que le 3e de Liga cette saison espère atteindre avec quelques ventes importantes au sein de son effectif.

Si les Barcelonais ont déjà récupéré environ 30 millions d'euros avec les départs de Jean-Clair Todibo (OGC Nice), Konrad de la Fuente (Olympique de Marseille) et Júnior Firpo (Leeds United), la direction du Barça cherche encore à dégraisser davantage. El Chiringuito de Jugones confirme la situation et indique que la donne pourrait prochainement évoluer avec l’intérêt du Paris Saint-Germain, de la Juventus de Turin et de Manchester City pour Antoine Griezmann.