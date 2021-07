PSG Mercato : Sergio Ramos est à Paris, officialisation imminente !

Publié par JEAN-LUC D le 07 juillet 2021 à 13:07

Sauf énorme revirement de dernière minute, Sergio Ramos va s’engager en faveur du PSG dans les prochaines heures. Arrivé dans la capitale française ce mercredi, l’ancien capitaine du Real Madrid va régler les derniers détails de sa nouvelle aventure avec les Rouges et Bleus.

Sergio Ramos va passer sa visite médicale

Laissé libre après seize saisons passées sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos va poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain. À 35 ans, le défenseur central espagnol ne compte pas raccrocher les crampons. Malgré des offres de Manchester City, de la Juventus Turin, d’Arsenal ou encore de Manchester United, le champion du monde 2010 a trouvé un accord avec le PSG sur la base d’un engagement couvrant les deux prochaines saisons. Et comme annoncé hier par des sources locales, l’ancienne star des Merengues vient de débarquer à Paris.

Avant la fin de cette journée, Ramos sera donc un nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Mais bien avant, il va se soumettre à la traditionnelle visite médicale préalable à sa signature. « Sergio Ramos vient d’atterrir à Paris ! Il va passer la visite médicale comme prévue cet après-midi avant de s’engager dans la foulée pour 2 saisons avec le PSG », annonce le journaliste Mohamed Bouhafsi de RMC Sport.

Mercato PSG : Sergio Ramos avant Messi et Pogba ?

Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a confirmé l’arrivée de Sergio Ramos au PSG. « Le club de la capitale devrait annoncer aujourd’hui l’arrivée de Sergio Ramos. Le défenseur central international espagnol, qui est tombé d’accord lundi avec la direction parisienne sur les contours d’un contrat de deux ans, va passer sa visite médicale dans la matinée, avant d’officialiser son arrivée en France », indique le quotidien sportif.

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo réalisent un mercato de folie. Ramos va devenir la troisième recrue officielle après l’ancien milieu de terrain de Liverpool, l’international néerlandais Georginio Wijnaldum (30 ans) et le latéral droit marocain Achraf Hakimi (22 ans) recruté pour 70 millions d’euros (bonus compris) en provenance de l’Inter Milan. Qualifié pour la finale de l’Euro 2020 avec l’Italie, Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat avec l’AC Milan, a déjà passé sa visite médicale et attend la fin de la compétition continentale avant d’être officiellement un nouveau gardien de but du Paris SG.

Mais ce n’est pas tout. D’après les médias espagnols, Nasser Al-Khelaïfi pourrait profiter des difficultés économiques du FC Barcelone pour récupérer gratuitement Lionel Messi cet été. Libre depuis le 30 juin dernier, l’attaquant argentin n’a pas encore paraphé un nouveau bail. Selon ESPN, le PSG lui a transmis une offre « irrécusable » et attend la fin de la Copa América pour être situé sur la décision de Messi.

RMC confirme également que Paul Pogba « se rapproche de plus en plus du PSG ». En négociations depuis plusieurs jours, les deux parties se rapprochent d’un accord selon le média sportif. Sous contrat jusqu’en juin 2022, Pogba pourrait donc lui aussi venir enrichir davantage l’équipe de Mauricio Pochettino.