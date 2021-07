ASSE Mercato : Une piste se confirme en Ligue 1 pour Debuchy

Publié par ALEXIS le 08 juillet 2021 à 00:15

Non conservé par l’ ASSE au terme de son contrat le 30 juin 2021, Mathieu Debuchy pourrait rebondir dans un autre club de Ligue 1 en contact avec lui.

ASSE : Mathieu Debuchy vers l'ES Troyes AC

Mathieu Debuchy devrait rester en Ligue 1 après la fin de son bail à l’ ASSE. N’ayant pas encore décidé à raccrocher les crampons, il cherche un nouveau club pour poursuivre sa carrière. Grâce à son expérience du haut niveau, il intéresse le promu, l’ES Troyes AC, selon les indiscrétions de RMC Sport. La source soutient que l’arrière latéral droit, libre depuis son départ de l’AS Saint-Étienne, « est en contact avec l’ESTAC ». Promu en Ligue 1, le club aubois est à la recherche de renforts pour mieux figurer dans l’élite et éviter de faire l’ascenseur comme lors de leurs trois dernières promotions (2012, 2015 et 2017). À noter que l'entraîneur des Troyens, Laurent Batlles, a été adjoint de Christophe Galtier chez les Verts. Il connait donc bien l'ex-capitaine de l' ASSE.

Le défenseur de 35 ans et son expérience du haut niveau

Parlant d’expérience, Mathieu Debuchy en a, car c’est un ancien joueur d’Arsenal. Il a joué en Premier League pendant quatre saisons 2014-2018. Avec les Gunners, l’ancien capitaine de l’ ASSE a disputé la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Tout comme avec son club formateur le LOSC, dont il a défendu les couleurs entre 2003 et 2013, avant son transfert en Angleterre, à Newcastle United (2013-2014). Le défenseur de 35 ans a porté les couleurs du club stéphanois, de janvier 2018 à mai 2021. Il a disputé 97 matchs avec le club ligérien, pour 12 buts marqués et 7 passes décisives délivrées. Mathieu Debuchy a aussi joué chez les Girondins de Bordeaux, sous forme de prêt en 2016. Ancien international Tricolore, il a totalisé 27 sélections entre 2011 et 2015.