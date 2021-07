PSG Mercato : Al-Khelaïfi justifie la signature de Ramos

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 05:00

Le Paris Saint-Germain a bouclé un autre grand coup cet été avec la signature de Sergio Ramos. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur sa décision de recruter le défenseur central espagnol.

Sergio Ramos, le dernier coup retentissant du PSG

Le Paris Saint-Germain a signé une troisième recrue estivale de prestige à zéro euro en la personne de Sergio Ramos. Le défenseur central espagnol arrive libre en provenance du Real Madrid où il a offert ses services pendant ses 16 ans. Pas prolongé chez les Merengues, le champion du monde 2010 s’est engagé pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2023, avec le PSG. Avant lui, Giorginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma ont rejoint la capitale en tant qu’agents libres. Sur le site officiel du club, Nasser Al-Khekaïfi a justifié la signature à Paris du défenseur âgé de 35 ans. Lequel découvre le premier championnat étranger de sa carrière après avoir tout remporté en Espagne, notamment au Real Madrid. Il compte notamment quatre Ligue des champions avec le club madrilène. Un trophée qui fait fantasmer le vice-champion de France depuis des lustres. Les Parisiens n’ont jamais soulevé la Coupe aux grandes oreilles.

Une signature justifiée par Nasser Al-Khelaïfi

Au sortir d’une saison décevante, Nasser Al-Khelaïfi veut pouvoir compter sur l’Andalou pour mener le Paris Saint-Germain vers les sommets. Le président du PSG considère d’ailleurs Sergio Ramos comme « un leader » ambitieux. « Sergio est un footballeur complet, l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire. C’est un compétiteur né, un leader et un grand professionnel. Sa grande expérience et ses ambitions sont en parfait accord avec celles du club », a d’abord lâché le dirigeant qatari. Le président parisien espère que les fans parisiens témoigneront de l’affection au natif de Camas. « Je suis fier de le voir sous le maillot du Paris Saint-Germain et je sais que nos supporters lui réserveront un accueil fantastique », a-t-il poursuivi.