PSG Mercato : 17M€, vers un accord important avec West Ham !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juillet 2021 à 04:00

Après avoir annoncé officiellement les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et en attendant celle de Gianluigi Donnarumma, le PSG va devoir dégraisser avant de poursuivre son mercato de folie. Leonardo, le directeur sportif du club parisien négocierait ainsi avec West Ham.

Vers un exode des gardiens du PSG

Avec l'arrivée de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain se retrouve en surpeuplement au niveau des gardiens de but. Il faut dire qu’avant l’arrivée de l’international italien de 22 ans, le club de la capitale comptait déjà dans ses rangs Keylor Navas, Sergio Rico, Marcin Bulka, Garissone Innocent et Alphonse Areola. Si les trois derniers avaient été prêtés la saison dernière, ils sont tous de retour à Paris. Il va donc falloir trouver une solution pour ceux qui ne pourront pas avoir du temps de jeu derrière les titulaires annoncés que sont Navas et Donnarumma.

D’après les informations du journal L’Équipe, Marcin Bulka ne veut pas rester dans ces conditions et a déjà demandé à être prêté de nouveau. Prêté à Carthagène puis à Châteauroux, l’international espoir polonais de 21 ans n'aura pas de mal à trouver un point de chute afin de poursuivre sa progression. Garissone Innocent, qui revient également d’un prêt à Caen, veut lui aussi aller chercher du temps de jeu ailleurs cet été. Reste donc à gérer les cas de Sergio Rico et Alphonse Areola. Et une solution pourrait être trouvée rapidement pour l’international français.

Alphonse Areola vers la Premier League ?

De retour de prêt avec Fulham, Alphonse Areola devrait retourner en Angleterre la saison prochaine. Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, le titi de 28 ans se rapproche de West Ham. En effet, d’après les dernières révélations du site Foot Mercato, les dirigeants parisiens et leurs homologues des Hammers sont en train de finaliser le transfert du champion du monde 2018.

Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2023, le natif de Paris va être cédé à West Ham dans le cadre d’un prêt assorti d’une option d’achat. Les deux clubs discutent notamment du montant de la clause d’achat d’Areola, dont la valeur est estimée à 17 millions d’euros sur Transfermarkt. Une bonne nouvelle à venir pour le titi qui souhaitait poursuivre sa carrière en Angleterre.