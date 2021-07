PSG Mercato : Messi, Ronaldo, le choix de l’Émir du Qatar dévoilé

Publié par JEAN-LUC D le 11 juillet 2021 à 17:40

Le PSG à l’affût pour Lionel Messi et Cristiano Ronaldo a tout de même une priorité entre les deux attaquants du Barça et de la Juve. Le Qatar veut frapper un gros coup cet été et une tendance se dégage dans ce dossier.

Mercato PSG : Messi plutôt que Cristiano Ronaldo

Le PSG poursuit son mercato de folie comme l’avait promis son président Nasser Al-Khelaïfi. Après les signatures de Goerginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et celle attendue après l’Euro 2020 de Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain est en contact avancé avec Paul Pogba, annoncé sur le départ à un an de la fin de son contrat avec Manchester United. Mais ce n’est pas tout puisque les dirigeants parisiens sont également annoncés sur les traces de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

D’ailleurs, l’Émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, bien décidé à frapper un autre gros coup après Sergio Ramos, a tranché entre les deux Ballons d’Or. En effet, le site Foot Mercato révèle que le PSG a décidé de se concentrer sur le dossier Messi qui parait beaucoup plus accessible. Sans toutefois tirer une croix définitive sur Ronaldo. Libre depuis le 30 juin dernier, la star argentine n’a pas encore paraphé le nouveau bail que la direction du FC Barcelone tente de lui faire signer depuis des mois.

Le PSG est prêt à passer la vitesse dans ce dossier si aucun accord n’est trouvé entre l’international argentin et le club club culé. « Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le premier choix pour le PSG est l’Argentin. Il y a des discussions avec l’entourage des deux joueurs. Paris est prêt à saisir toute opportunité », explique le journaliste Santi’FM. D’autant que le Barça n’est pas au bout de ses peines pour l’attaquant de 33 ans.

Le Barça toujours piégé par le plafond salarial pour Messi

D’après les révélations de Goal España, malgré les propos rassurants de Joan Laporta et Ronald Koeman, respectivement président et entraîneur du FC Barcelone, les dirigeants du club catalan sont toujours dans le dur sur le dossier Lionel Messi. Le média sportif explique que la réglementation sur le plafonnage de la masse salariale instaurée par la Ligue espagnole de football complique bien la tâche à la direction barcelonaise.

Même s’il espère que le septuple Ballon d’Or rester en Liga, le patron du foot espagnol Javier Tebas refuse de modifier les règles uniquement pour favoriser les Blaugranas. Le Barça se retrouve donc dans l’impasse concernant la prolongation de son capitaine. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain ? À suivre…