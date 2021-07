OL Mercato : Un dernier obstacle dans le dossier André Onana

Publié par Ange A. le 12 juillet 2021 à 05:30

Sauf surprise, l’Olympique Lyonnais va accueillir André Onana comme nouveau gardien de but cet été. Si un accord avec le portier de 22 ans a déjà été révélé, il ne manquerait plus une étape avant son transfert à Lyon.

André Onana à un pas de signer à l’OL

Après Julian Pollersbeck l’été dernier, l’Olympique Lyonnais va recruter un nouveau gardien de but cette année. La direction de l’OL s’intéresse à André Onana. Il ne reste plus qu’un an de contrat à l’international camerounais (17 sélections) avec l’Ajax Amsterdam. Le portier formé à la Masia est un candidat au départ depuis plusieurs mois. L’été dernier déjà, il était annoncé sur les tablettes de Chelsea qui avait finalement recruté le Sénégalais Édouard Mendy. À défaut de découvrir la Premier League, le gardien de 25 ans va débarquer en Ligue 1. L’Équipe indique en effet qu’il serait déjà tombé d’accord avec Lyon pour un contrat de 5 ans. Comme le précise le quotidien sportif, il n’y a plus qu’un obstacle à lever dans ce dossier.

Un dernier frein pour le transfert du Camerounais

Selon les indiscrétions du quotidien sportif, il ne reste plus que les négociations entre l’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam aboutissent. Le club rhodanien ne proposerait que 5 millions d’euros pour s’attacher les services du gardien de but. L’Ajax Amsterdam réclame pour sa part le double pour céder son dernier rempart. Malgré ce désaccord, Albert Botines, l’agent d’André Onana, a indiqué à Voetbalprimeur que les négociations se poursuivent entre les deux clubs. Ils pourraient notamment s’entendre sur un deal compris entre 6 et 9 millions d’euros avec bonus. En cas de transfert à Lyon, Onana ne devrait pas signer ses débuts avant le 4 novembre. Le compatriote de Karl Toko Ekambi est actuellement sous le coup d’une suspension de la FIFA après avoir été positif au contrôle anti-dopage.