PSG Mercato : Nouvelle confirmation pour Cristiano Ronaldo

Publié par Ange A. le 12 juillet 2021 à 10:00

À un an de la fin de son contrat avec la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo est au centre de moult spéculations. L’attaquant portugais est notamment envoyé au Paris Saint-Germain. Coéquipier de CR7 à la Juve, Danilo s’est confié sur l’avenir du quintuple Ballon d’Or.

Confidence de Danilo sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Le Paris Saint-Germain se montre assez actif depuis l’ouverture du marché des transferts. L’Euro 2020 terminé, le PSG va annoncer la signature de Gianluigi Donnarumma dans les prochains jours. Le portier italien, sacré champion d’Europe avec la Squaddra Azzurra, va s’engager avec Paris en tant que joueur libre. Avant lui, Sergio Ramos et Giorginio Wijnaldum sont arrivés dans la capitale sans indemnité de transfert. Le PSG n’a déboursé que pour le transfert d’Achraf Hakimi. Le latéral marocain a signé contre 60 millions d’euros (hors bonus). D’autres arrivées sont attendues à Paris. Celle de Cristiano Ronaldo, vieille cible du club francilien, est notamment espérée. Mais du côté de la Juventus de Turin, on se veut ferme concernant l’avenir du Portugais. D’où la dernière sortie de Danilo.

Le sort de CR7 bientôt scellé à la Juventus ?

Pour le latéral droit des Bianconeri, il n’est pas question d’un départ de Cristiano Ronaldo cet été. « C’est un ami très cher et nous nous connaissons depuis le Real Madrid, il sera toujours avec la Juventus la saison prochaine », a assuré le Brésilien selon des propos relayés par La Gazzetta dello Sport. Avec cette sortie, CR7 semble parti pour aller au bout de son contrat avec la Juventus de Turin. Une prolongation de son contrat qui expire dans un an serait même à l’étude. Les dirigeants bianconeri lui proposeraient une année de contrat supplémentaire. En cas d’accord, il serait alors lié au club du Piémont jusqu’en 2023 et aura 38 ans au moment de la fin de ce bail.