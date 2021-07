Stade Rennais Mercato : Bourigeaud, priorité d'un club de Liga

Publié par Thomas le 12 juillet 2021 à 12:10

Le milieu de terrain français, Benjamin Bourigeaud, est dans le viseur du Betis Séville en Liga, qui aimerait le recruter pour la saison prochaine. Si le joueur et le Betis semblent sur un bon terrain d’entente, le club andalous se voit confronté à un problème de taille. Le Stade Rennais, où le joueur est sous contrat jusqu’en 2023 demande un montant d’au moins 15 millions d’euros au club verdiblanco. Malgré la somme conséquente, le Betis ne désespère pas et compte sur ses départs et ses ventes pour pouvoir récupérer le joueur.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud priorité du Betis

Selon le quotidien espagnol AS, le Betis se serait activé pour s’attribuer les services du milieu de terrain français de 27 ans. Benjamin Bourigeaud pourrait rejoindre les coéquipiers de Nabil Fekir en Liga, si le club espagnol parvenait à aligner le montant demandé par le Stade Rennais. En effet, le club breton sait que son joueur, sous contrat jusqu’en 2023, est courtisé par plusieurs clubs européens, et a donc posé ses exigences. Selon le média espagnol, le SRFC serait prêt à lâcher son milieu de terrain pour 15 millions d’euros, une somme conséquente pour le club andalous.

Le Betis prêt à vendre certains de ses joueurs

Si la somme de 15 millions est au-dessus des moyens verdiblancos, le club espagnol est néanmoins prêt à aligner le montant exigé par le Stade Rennais, et cela grâce à la vente de certains joueurs de l’effectif. Selon AS, le Betis pourrait s’attribuer les services du français, si leur milieu de terrain portugais William Carvalho venait à partir. En effet, le joueur de 29 ans est proche d’un départ en Liga, et libérerait à la fois un poste au milieu de terrain, mais aussi de l’argent au club, qui permettrait de recruter Bourigeaud. Pour rappel, le joueur du Stade Rennais a marqué cette saison 6 buts et réalisé 5 passes décisives en 37 apparitions. Au club depuis 2017, il est une pièce maîtresse de l’équipe bretonne.