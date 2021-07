OL Mercato : Maxwel Cornet répond sur son avenir à Lyon

Publié par ALEXIS le 12 juillet 2021 à 15:10

Courtisé par deux clubs de Premier League, Maxwel Cornet (24 ans) a fait le point sur son avenir à l’ OL. Il ne ferme pas la porte à un départ pendant ce mercato estival.

OL : Cornet, « pour l'instant, je suis à l’Olympique Lyonnais »

Sollicité par le VfL Wolfsburg et le Borussia Dortmund à l’été 2020, et sur les tablettes de Leeds United de Marcelo Bielsa ou encore de Burnley FC cet été, Maxwel Cornet pourrait bien faire l’objet d’un transfert de l’ OL. Le club rhodanien ne le retiendrait pas en cas d’offre intéressante. Interrogé sur son futur chez les Gones, le polyvalent ailier n’a pas souhaité s’étaler sur l’intérêt et les propositions des clubs qui le désirent. Il a bien caché son jeu, mais ne ferme aucune porte.

« On est dans la période du mercato. Il y a beaucoup de bruits qui courent. On entend tout. Pour l'instant, je suis à l’Olympique Lyonnais », a-t-il répondu, samedi, à l’issue du match amical contre Bourg-en-Bresse Péronnas (5-1). « Je commence ma préparation et on verra dans les jours à venir. Mais pour le moment, je suis à 100 % avec Lyon et je suis content », a-t-il glissé.

Maxwel Cornet vendu 12 M€ ?

Maxwel Cornet est sous contrat à l’ OL jusqu’en juin 2024 depuis sa prolongation en septembre 2019. Selon Transfermarkt, sa valeur actuelle sur le marché des transferts est estimée à 12 M€. La saison dernière, il a pris part à 36 matchs de Ligue 1 sur 38, a marqué 2 buts et a délivré 5 passes décisives. Depuis qu’il évolue sous le maillot des Gones (en janvier 2015), l’international ivoirien (22 sélections) a disputé 251 matchs, toutes compétitions confondues, pour 51 buts inscrits et 29 passes décisives offertes.

Pour revenir à la polyvalence de Maxwel Cornet, il est ailier de prédilection. Cependant, il est repositionné au poste d'arrière latéral gauche depuis la saison dernière. Il a ainsi joué dans le couloir gauche de l' OL et a tiré son épingle du jeu sous les ordes de Rudi Garcia.