PSG Mercato : Pochettino prend sa première décision retentissante

De retour à l’entraînement avec une partie de son groupe et deux nouvelles recrues, le coach du PSG Mauricio Pochettino a pris sa première grande décision concernant ce mercato estival.

Mercato PSG : Pochettino bloque Arnaud Kalimuendo

Mauricio Pochettino n’est pas en conflit avec son directeur sportif Leonardo, mais l’entraîneur du Paris Saint-Germain veut imprimer sa marque sur son effectif. Si Everton bloque les discussions pour Moise Kean, le technicien argentin est persuadé qu’une solution interne existe pour le poste de deuxième attaquant. En effet, d’après les informations de RMC Sport, Pochettino veut intégrer Arnaud Kalimuendo à l’équipe première du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine.

Élu meilleur joueur du centre de formation et de retour après une pige d’une saison au RC Lens, à la suite d'un véto du club alors que les Sang et Or étaient prêts à lever son option d'achat, l’attaquant de 19 ans a séduit Mauricio Pochettino qui pense qu’il peut bien remplacer Moise Kean dans son effectif. En attendant que l’international italien de 21 ans ne revienne à Paris, le staff technique parisien garde la main sur le jeune Kalimuendo. À moins que l’attaquant argentin de la Lazio Rome Joaquin Correa, également annoncé proche du PSG, ne vienne barrer la route à terme de Kalimuendo.

Deux jeunes poches de la Ligue 2

Selon les renseignements recueillis par RMC Sport, Thierno Baldé se rapproche du Havre AC. Le jeune latéral droit (19 ans) du Paris Saint-Germain va rejoindre le club de Ligue 2 sous la forme d’un prêt d’une saison pour poursuivre sa progression. Thierno Baldé va donc vivre sa première expérience avec un club professionnel la saison prochaine. Et Thierno Baldé pourrait être suivi par l’un de ses coéquipiers.

« Sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, Thierno Baldé devrait être prêté au Havre, sans option d’achat, dans les prochaines heures. Le latéral droit va connaître sa première expérience professionnelle après avoir évolué avec les U19 parisiens la saison dernière. Le Français montait régulièrement à l’entraînement avec l’équipe professionnelle », explique le média francilien. La radio métropolitaine révèle que le Paris Saint-Germain et le RC Lens négocient en ce moment pour un prêt de l'attaquant Kenny Nagera. Pour rappel, Nagera a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2025 tandis que Thierno Baldé a signé pro l'été dernier.