LOSC Mercato : Une décision radicale tombe pour Sven Botman

Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le LOSC, Sven Botman est annoncé avec instance en Italie. Mais le nouvel entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, ne l’entend pas de cette oreille.

LOSC Mercato : Gourvennec met son veto pour Sven Botman

Champion de France, le LOSC va vivre un été mouvementé dans le sens des départs. L’entraîneur Christophe Galtier, le gardien de but Mike Maignan et le milieu de terrain Boubakary Soumaré ont déjà quitté le navire lillois lors de ce mercato. Un départ semblait également d'actualité pour Sven Botman. Arrivé au LOSC lors du dernier mercato estival, le défenseur néerlandais s’est très vite imposé au sein de la défense lilloise. Et ses prestations solides ont attiré l’attention de plusieurs cadors européens.

Outre Liverpool, l’Atalanta Bergame s’active pour arracher sa signature. Si la presse transalpine assure que La Dea a transmis une offre intéressante pour son transfert, le nouvel entraîneur lillois a déjà tranché pour l’avenir de son défenseur central de 21 ans. L’Équipe révèle en effet que Jocelyn Gourvennec ne souhaite pas entendre parler d’un départ de Sven Botman. Il aurait fait savoir à sa direction qu’il souhaite conserver le défenseur néerlandais pour la saison à venir. Le LOSC semble donc enclin à faire une croix sur une possible vente de Sven Botman, très convoité sur le marché des transferts.

LOSC prêt à conserver son duo défensif

Ainsi, tout porte à croire que le LOSC va conserver le duo qui a protégé sa défense durant la saison dernière. Puisque Sven Botman pourrait toujours être associé à José Fonte en défense centrale. Le club nordiste a entamé des négociations avec le capitaine portugais pour la prolongation de son bail. En fin de contrat depuis le 30 juin dernier, José Fonte pourrait rempiler à Lille pour deux saisons supplémentaires. Le LOSC devrait parvenir à conserver son milieu de terrain Cheikh Niasse, qui a réalisé une belle saison au Panathinaïkos la saison dernière.