Clermont Mercato : Officiel, un latéral gauche s'engage pour deux ans

Publié par Thomas le 13 juillet 2021 à 13:14

Tout juste promu en Ligue 1, le Clermont Foot 63 vient de recruter son premier joueur. Le latéral gauche du Servette FC en Suisse, Arial Mendy, s’engage pour deux saisons en Auvergne. International sénégalais, le joueur de 26 ans avait évolué sous les couleurs du RC Lens de 2018 à 2020.

Arial Mendy s’engage à Clermont en Ligue 1

Natif de Ziguinchor en Casamance du sud du Sénégal et formé au Diambars FC, le défenseur latéral n’est pas étranger au championnat de France puisqu’il a évolué sous les couleurs des Sang et Or deux saisons de 2018 à 2020, où il aura découvert la Ligue 2 BKT, avant d’être prêté à l’US Orléans en 2020. Il connaîtra donc sa première expérience dans l’élite en France avec Clermont. Le joueur sénégalais a dans la foulée réagi à son transfert « Je suis très content de rejoindre le Clermont Foot 63, et fier de rejoindre cette famille. J’ai hâte de commencer avec mes cohéquipiers. J’espère qu’on fera une belle saison, qu’on atteindra les projets du club et qu’on fera plaisir aux supporters. ». Transféré en Suisse en 2020, le latéral a disputé 25 matchs avec le club du Servette FC et a marqué un but.

Clermont, premier club auvergnat à évoluer en Ligue 1 Uber Eats

En terminant deuxième du championnat de Ligue 2 BKT avec 21 victoires pour 8 défaites, le Clermont Foot 63 monte pour la première fois de son histoire en Ligue 1 et rend fier toute une région qui n’avait jamais connu de club dans l’élite jusqu’alors. Si en Auvergne, la passion est plutôt tournée vers le ballon ovale où l’ASM est l’équipe star suivie de tous, le Clermont Foot, en entrant en Ligue 1 commence à se frayer une petite place dans le cœur des clermontois.