PSG Mercato : Cette sortie de Sergio Ramos au sujet de Messi

Publié par Ange A. le 15 juillet 2021 à 09:24

Nouveau défenseur central du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos s’est livré sur Lionel Messi. Le nom du capitaine du FC Barcelone circule du côté du PSG au moment où son contrat a expiré avec les Blaugranas.

PSG Mercato : Le message de Sergio Ramos pour Messi

Après 17 ans au Real Madrid, Sergio Ramos s’apprête à entamer une nouvelle aventure. À 35 ans, le défenseur espagnol va découvrir la Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain. Comme Giorginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, l’ancien capitaine des Merengues a rejoint la capitale en tant que joueur libre. La direction du PSG espère également enrôler Lionel Messi gratuitement cet été. Le champion du monde espagnol a été interrogé sur l’arrivée de La Pulga à Paris. « Leo est l’un des meilleurs joueurs du monde. Mais ça ne dépend pas de moi. Je pourrais vous dire mille choses, mais elles ne seraient pas décisives. Chacun prend les décisions qu’il doit prendre. Mais j’aime être entouré des meilleurs et j’aurais toujours une place dans mon équipe », a fait savoir le néo-parisien au micro du journal madrilène AS.

L’avenir de Lionel Messi déjà bouclé ?

Tout juste sacré en Copa America avec l’Argentine, Lionel Messi va officiellement lever les doutes au sujet de son avenir. Sans réelle surprise, l’attaquant de 34 ans ne va pas rejoindre le Paris Saint-Germain. Le capitaine de l’Albicesleste va prolonger son contrat avec le FC Barcelone, son club de toujours. Selon les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo, le sextuple Ballon d’Or va rempiler avec le Barça pour cinq saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026. D’après ces sources, l’Argentin a consenti à réduire de moitié ses émoluments pour aider le club catalan. Celui-ci est dans le viseur de la Liga qui attend que les Blaugranas allègent davantage leur masse salariale en ces temps de crise.