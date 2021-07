Ex-PSG Mercato : Un défenseur d'Arsenal annoncé en Turquie

Publié par Thomas le 15 juillet 2021 à 17:43

Le président de l’Adana Demirspor, Murat Sancak, tout juste promu en Süper Lig en Turquie, a confirmé des négociations qui avaient lieu entre les dirigeants du club et le défenseur central brésilien David Luiz, actuellement à Arsenal en Premier League. L’ancien joueur du PSG arriverait dans un club plein d’ambitions en Turquie, qui a déjà enregistré l’arrivée du marocain Younès Belhanda et de l’italien Mario Balotelli. En fin de contrat avec Arsenal, le célèbre défenseur aux cheveux bouclés était pressenti pour rejoindre l’Olympique de Marseille, c’est finalement l’Adana Demirspor qui devrait s'attribuer les services du défenseur de 34 ans pour un contrat de deux saisons.

David Luiz proche de signer à l’Adana Demirspor

Le président du club turc, Murat Sancak, s’est montré très optimiste en conférence de presse concernant l’arrivée du défenseur brésilien David Luiz dans son club. « Les discussions avec David Luiz se poursuivent. Espérons que nous pourrons le finaliser. Quand les commissions sont élevées, il faut négocier un peu. » Après une saison décevante chez les Gunners, David Luiz prendrait les clés de la défense du club promu en Süper Lig, pour un contrat de deux saisons. Après Younès Belhanda et Mario Balotelli recruté de Monza en Serie B, l’ex-défenseur du PSG serait une troisième signature de marque pour l’Adana Demirspor, champion de deuxième division turque cette saison.

PSG, Chelsea, Arsenal : une carrière en dents de scie depuis 2014

Véritable révélation au Benfica à la fin des années 2000, David Luiz est alors courtisé par de grandes écuries européennes et s’engage en 2011 au Chelsea FC, où il fait figure de top défenseur européen. Après de bonnes prestations chez les Blues, le joueur est marqué en 2014 par la déroute historique de son pays face à l’Allemagne lors de la Coupe du Monde. Il signe la saison suivante au Paris Saint-Germain, où il alternera entre bonnes et mauvaises prestations. Ne faisant plus partie des plans de Laurent Blanc au PSG, il retourne à Chelsea, où il peinera à retrouver son niveau d’antan. Souvent décevant, il signe alors chez le voisin Arsenal où il enchaînera des prestations moyennes. Souvent touché par des blessures, David Luiz aura l’occasion de faire parler son expérience et de se relancer, en s’engageant cet été en Turquie.