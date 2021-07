OL Mercato : Annonce fracassante de Bosz sur les transferts

Publié par ALEXIS le 21 juillet 2021 à 12:30

Peter Bosz a emboîté le pas à Jean-Michel Aulas sur la question du mercato estival de l’ OL. Il confirme des transferts dans les tuyaux après celui de Melvin Bard à l'OGC Nice.

OL : Peter Bosz, « c’est possible qu’il y ait des départs »

L’ OL a transféré Melvin Bard à l’OGC Nice et va poursuivre son mercato dans le sens des départs. La confirmation a été faite par Peter Bosz. « Il n’y a que 7 clubs environ dans le monde, dont le Real Madrid et Manchester City qui ne sont pas obligés de vendre des joueurs. S’ils désirent les garder, ils le font. L’Olympique Lyonnais n’est pas dans ce cas », a déclaré le nouvel entraîneur du club rhodanien dans Le Progrès.

Le coach néerlandais va plus loin et annonce des transferts. « C’est possible qu’il y ait des départs », a-t-il lâché dans le quotidien régional. Et pour compenser les éventuels départs, Peter Bosz compte s’appuyer sur de jeunes joueurs talentueux et prometteurs issus de l’académie de l’ OL. « Depuis le début, j’ai des jeunes, donc je vais regarder avec le staff quels joueurs nous allons retenir », a-t-il annoncé.

Qui sont les potentiels joueurs en vente ?

Disposant d’un bon de sortie depuis l’été 2020, Houssem Aouar est l’un des joueurs les plus courtisés de l’équipe des Gones. Il est l’une des priorités d’Arsenal en Premier League. Everton le suit également. En Espagne, il était dans les plans de Zinédine Zidane avant son départ du Real Madrid. Le nom du meneur de jeu de l’ OL a aussi été associé à l’autre club madrilène, l’Atlético de Madrid. Houssem Aouar est aussi dans le viseur de la Juventus de Turin depuis l’été 2019.

Maxwel Cornet est également sur le départ. Il intéresse Leeds United de Marcelo Bielsa et Burnley FC en Angleterre, mais aussi le Hertha Berlin en Bundesliga. Revenus de prêts, Moussa Dembélé, Joachim Andersen, Jeff Reine-Adélaïde et Youssouf Koné pourraient repartir, à condition que des offres intéressantes pour toutes les parties arrivent sur le bureau de Juninho.