Stade Rennais Mercato : L'avenir de Léa Siliki scellé aujourd'hui !

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 13:50

C'est un jour clé pour l’avenir du milieu de terrain du Stade Rennais, James Léa Siliki. Les Bretons disputent à 19h leur troisième match de préparation, contre le club espagnol de Getafe. Si l’affiche n’a rien de spectaculaire, cette rencontre est néanmoins importante pour le futur du franco-camerounais de 25 ans. Longtemps courtisé par le Stade Brestois, c’est bien le club de Getafe qui, ces dernières semaines, avait l’ascendant pour recruter le joueur. Le club de la région madrilène a vu ses négociations avec les dirigeants rennais bien avancer, et le match de ce soir pourrait être l’occasion d’acter le départ du joueur vers la Liga.

Stade Rennais : Un accord dès ce soir avec Getafe pour Léa Siliki ?

Si les deux premiers matchs de présaison du SRFC avaient un caractère anecdotique pour Bruno Genesio et son staff (matchs nuls contre le Standard de Liège et Le Havre), celui de ce soir, contre le club espagnol de Getafe, est beaucoup plus déterminant. Dans un premier temps, parce que les Rennais vont se mesurer à un club de meilleur calibre, proposant un style de jeu très défensif, mais aussi et surtout, la rencontre est l’occasion de potentiellement boucler les négociations entre le Stade Rennais et le club espagnol concernant James Léa Siliki.

Comme évoqué il y a une semaine, le milieu de terrain, à Rennes depuis 2016, est convoité par le club espagnol de Getafe qui avait mis les bouchées doubles pour le recruter. Si les négociations avançaient à grands pas, les "Azules" se voyaient concurrencer par le Stade Brestois qui avait déjà formulé une offre aux dirigeants du joueur. À l’issue de cette rencontre (qui aura lieu à 19h à Murcie), les deux clubs espèrent arriver à un accord commun d’un prêt avec option d’achat. Très peu titularisé cette saison au SRFC, Léa Siliki tentera de se relancer en Liga.