Stade Rennais Mercato : Un indésirable acte son départ du SRFC

Publié par Ange A. le 25 juin 2022 à 12:25

Stade Rennais Mercato : De retour de prêt, James Léa Siliki a fait une grande annonce sur son avenir. Lequel va s’écrire loin de Rennes.

Stade Rennais Mercato : James Léa Siliki acte son départ du SRFC

À 26 ans, James Léa Siliki vient de vivre sa première expérience à l’étranger. Le milieu de terrain camerounais était prêté avec option d’achat à Middlesbrough en Championship (D2 anglaise). Mais au vu de son faible temps de jeu (328 minutes en 11 matchs), le milieu du Stade Rennais ne sera pas retenu par le club anglais. De retour à Rennes, le Camerounais est conscient que son aventure en Bretagne touche à sa fin. Selon L’Équipe, la direction du SRFC attend une vente de Léa Siliki à qu’il reste encore un an de contrat. Le club breton souhaite toucher une indemnité de transfert et bénéficier d’un pourcentage en cas de revente. Interrogé par le quotidien sportif, le natif de Sarcelles a confirmé son prochain départ de Rennes.

Le milieu de Rennes affiche une préférence pour son avenir

« C’est ça, il me reste un an de contrat, je me prépare de la meilleure des façons et on verra ce qui s’offre à moi, car je ne pense pas que je vais rester », a assuré James Léa Siliki. Après son expérience en Angleterre, le Lion indomptable souhaite se relancer en France afin de mieux se préparer pour la Coupe du monde. « C’est là où l’on me connaît le mieux. Donc oui, retrouver un projet en France serait très intéressant », a déclaré le milieu du Stade Rennais.

Reste maintenant à savoir quel prétendant dans l’Hexagone va tenter de relancer le joueur pas dans les plans de Bruno Genesio. La valeur marchande du milieu du SRFC est estimée à 3 millions d’euros sur Transfermarkt.