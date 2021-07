Stade Rennais Mercato : James Léa-Siliki se rapproche de l'Espagne

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 14:58

Longtemps annoncé au Stade Brestois, le milieu de terrain, James Léa-Siliki, est proche de s’engager en Liga, au Valence CF. Le club espagnol vient de faire une première proposition au Stade Rennais, sous la demande d'un prêt avec option d’achat non-obligatoire pour le Franco-Camerounais. Le joueur de 25 ans avait fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaitait expérimenter un autre championnat, et que la Liga était son favori.

Stade Rennais : Une première offre de Valence pour Siliki

Si la rumeur d’un intérêt du club de Liga pour le milieu de terrain rennais courait depuis ce week-end, l’information s’est confirmée aujourd’hui avec une offre réalisée par le Valence CF aux dirigeants rennais. Les Murcielagos ont proposé un prêt avec option d’achat non-obligatoire au SRFC. Selon la presse ibérique, ce serait le nouvel entraîneur valencien, José Bordalás, qui aurait demandé expressément la venue du milieu de 25 ans. Le technicien espagnol sait que si ses dirigeants ne parviennent pas à enrôler Siliki, ce sera l’ancien club qu’il entraînait, à savoir Getafe, qui le récupérerait. L’équipe madrilène est aussi un prétendant sérieux au joueur. Pour rappel, le Stade Rennais et Getafe se sont rencontrés il y a quelques jours dans le cadre d’un match de présaison, et on pensait alors le dossier proche d'être bouclé.

Le joueur souhaite rejoindre la Liga

Si le Stade Rennais avait vu dans un premier temps une offre venant du voisin breton, le Stade Brestois, James Léa-Siliki avait alors fait part à ses dirigeants de son envie de quitter la France. Le joueur a pour objectif de jouer en Espagne, et l’intérêt successif de Getafe et de Valence, scelle encore plus sa décision. Si Getafe semblait proche d’un accord avec Rennes, c’est finalement Valence qui pourrait s’attribuer les services du Franco-Camerounais, au club depuis 2016. Le milieu aurait une légère préférence pour le club des Ches, et une officialisation pourrait avoir lieu prochainement.