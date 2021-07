Montpellier Mercato : Un emblème du PSG bientôt officialisé !

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 15:50

En fin de contrat avec Crystal Palace en Premier League, l’ex-défenseur emblématique du PSG, Mamadou Sakho, va s’engager officiellement à Montpellier ce week-end, après avoir bouclé un accord avec le club héraultais depuis plusieurs semaines. Alors que le MHSC s’est séparé de Daniel Congré et de Vitorino Hilton, Olivier Dall'Oglio enregistre l’arrivée d’un défenseur d’expérience, qui connaît parfaitement la Ligue 1. Sakho paraphera un contrat de trois saisons.

Montpellier : Mamadou Sakho fait son retour en Ligue 1 !

En fin de contrat en Premier League chez le nouveau club de Patrick Vieira, Crystal Palace, le mythique défenseur du Paris Saint-Germain, retournera dans le championnat de France après l’avoir laissé il y a 8 ans, alors aux prémices du projet QSI. À 31 ans, Mamadou Sakho aura disputé 155 matchs de Premier League en 6 saisons. Le natif du 18e arrondissement arrive à Montpellier avec l’étiquette de défenseur expérimenté.

Le club héraultais est parvenu à enrôler le Français pour une durée de trois ans plus une année supplémentaire en bonus. C’est le quotidien sportif L'Équipe qui avait couvert le déroulé des négociations entre les dirigeants montpellierains et Mamadou Sakhou. Après un accord trouvé et une visite médicale effectuée jeudi dernier, le joueur arrivera à La Paillade pour entamer la présaison sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio.

Montpellier pour se relancer

L’ex-parisien n’avait pas vu son contrat être prolongé par les Eagles, aux vues de ses performances en demi-teintes ces dernières saisons. Arrivé à Liverpool en 2013, au sommet de sa carrière (champion de France pour la première fois avec Paris), l’international français avait plutôt bien débuté du côté d’Anfield, avant de voir son temps de jeu diminuer, en raison de blessures et de mauvais comportements entre autres. L’intérêt montré par Montpellier est, pour l’enfant du Parc, une formidable manière de se relancer à 31 ans.