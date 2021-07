LOSC Mercato : Une nouvelle menace pour Hugo Siquet !

Publié par Timothée Jean le 22 juillet 2021 à 01:15

À la recherche de renforts défensifs pour la saison prochaine, le LOSC a des vues sur Hugo Siquet, le latéral droit du Standard de Liège. Le club lillois devra cependant faire face à une rude concurrence dans ce dossier.

LOSC Mercato : La concurrence s’agrandit pour Hugo Siquet

Il a été l’une des grandes révélations de la saison dernière en Jupiler Pro League. Hugo Siquet (19 ans) a impressionné sous les couleurs du Standard de Liège. Il a disputé 30 matchs pour 8 passes décisives. Et son talent attire désormais les convoitises de nombreux grands clubs européens. En France, le LOSC s’est rapidement positionné sur le dossier.

Il y a quelques jours, le journal La Dernière Heure révélait que les dirigeants lillois ont formulé une offre de 4 M€ au Standard de Liège pour s’attacher les services du latéral droit. Une offre intéressante, mais vite repoussée par les Rouches qui réclameraient environ 7 M€ pour libérer leur joueur. Le LOSC ne désespère pas et s’activerait toujours en coulisse afin de boucler son transfert. Cependant, les dirigeants du LOSC devront faire face à une rude concurrence sur cette piste défensive. Outre le RB Leipzig et l'OGC Nice, un nouveau concurrent vient de s’immiscer dans le dossier.

L’AS Monaco tente de doubler le LOSC pour Hugo Siquet

Le compte Twitter MSV Foot révèle en effet que l’AS Monaco suit également Hugo Siquet et aurait pris une sérieuse avance sur ses concurrents. La source explique que l’ASM aurait fait une proposition très intéressante au Standard de Liège pour recruter recruter le jeune défenseur au nez et à la barde du LOSC.

Le montant de la proposition monégasque n’a pas été dévoilé, mais les dirigeants du LOSC sont prévenus. S'ils souhaitent recruter le défenseur belge, ils devront revoir leur offre à la hausse. Dans le cas contraire, Hugo Siquet pourrait prendre une autre direction. Pour rappel, l’arrière droit est lié au Standard de Liège jusqu’en juin 2022. Les dirigeants belges ne s’opposent pas à son départ.