Stade Rennais Mercato : 15M€, le Borussia cible deux bretons !

Publié par Thomas le 23 juillet 2021 à 10:38

Alors que le Stade Rennais est en pleine reconstruction défensive, et a enregistré l’arrivée récente de Birger Meling au poste de latéral gauche, le Français Faitout Maouassa est poussé vers la sortie. Le joueur pourrait mettre les voiles pour la Bundesliga, et le club du Borussia M’Gladbach lui fait les yeux doux. Le club allemand, qui cherche à se débarrasser de son attaquant Alassane Pléa, ne compte uniquement s’arrêter sur Rennes pour son mercato. Ses regards sont aussi portés sur un autre breton, Romain Faivre, évoluant au Stade Brestois et très courtisé en Allemagne. Selon L'Équipe, Mönchengladbach disposerait d’une enveloppe de 15 millions d’euros pour enrôler les deux joueurs français.

Stade Rennais : Le Borussia M’Gladbach fait le forcing pour Maouassa et Faivre

Le mercato du Stade Rennais s’est montré très dynamique depuis le début de l’été, avec l’arrivée de Kamaldeen Sulemana (FC Nordsjaelland), Loïc Badé (RC Lens) et Birger Meling (Nîmes Olympique). Bruno Genesio et ses dirigeants ne comptent pas s’arrêter là et cherchent à renforcer le milieu de terrain, en vue d’un possible départ du jeune Eduardo Camavinga. Cependant, ces signatures laissent présager de futures ventes dans l’optique de renflouer les caisses du club.

Le premier joueur touché par l’arrivée de Meling est le Français Faitout Maouassa, à Rennes depuis ses 18 ans. Le latéral gauche est convoité par le Borussia M’Gladbach en Bundesliga et pourrait quitter prochainement le Stade Rennais afin de regagner une place de titulaire. Si la piste Maouassa se réchauffe en Allemagne, un autre nom circule beaucoup, celui de Romain Faivre, véritable révélation en Ligue 1 cette saison au milieu de terrain.

Le milieu brestois de 23 ans est courtisé par de nombreux clubs en Europe, mais ce serait bien M'Gladbach le plus à même de le récupérer. Le club blanc et noir, dispose de 15 millions d’euros pour s’attribuer les services des deux bretons. Si aucune offre n’a pour l’instant été transmise à Brest, le dossier pourrait s’envenimer dans les prochains jours, vu la longue liste des prétendants pour le frenchy.