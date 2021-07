OM Mercato : Pablo Longoria se rapproche d’un coup de génie !

Publié par Timothée Jean le 24 juillet 2021 à 16:30

Pablo Longoria, président de l' OM, et São Paulo FC ont entamé des négociations pour le transfert de Dario Benedetto. Annoncé un temps vers l’Espagne, l’attaquant argentin pourrait finalement rejoindre le club brésilien sous forme de prêt avec option d'achat.

OM Mercato : Benedetto, les négociations avancent avec São Paulo

Après avoir massivement recruté cet été, l’Olympique de Marseille est désormais dans l’obligation de dégraisser son effectif pléthorique afin de garder une cohérence financière et salariale. Plusieurs joueurs pourraient donc quitter le club phocéen dans les prochains jours. C’est notamment le cas de Dario Benedetto.

L’attaquant argentin ne rentre pas dans les plans de l’entraineur Jorge Sampaoli et la direction marseillaise s’active en coulisse pour lui trouver un nouveau point de chute. Elche, Boca Juniors et un club émirati seraient intéressés par le joueur de 31 ans, mais c’est bien São Paulo FC qui est en pole position dans ce dossier.

Depuis quelques jours, le club brésilien négocie avec l’OM pour le transfert de Dario Benedetto. Et selon les informations obtenues par le média brésilien GE, l’optimisme est de mise au Brésil pour une issue favorable dans ce dossier. La source explique en effet que les discussions avancent dans le bon sens entre l'Olympique de Marseille et São Paulo FC pour le prêt de l'attaquant argentin. Pour le moment, aucun accord n’a encore été trouvé entre les deux écuries, mais les positions se rapprochent.

Il faudra convaincre Dario Benedetto

Et si les deux écuries parviennent à trouver un terrain d’entente, il faudra aussi convaincre Dario Benedetto de s’en aller. Cela semble difficile, car l’attaquant argentin ne cache pas son souhait de rester à Marseille. Il pourrait même s’accrocher à son contrat expirant en juin 2023 avec l’OM. Il semblerait cependant que le temps fasse son œuvre et que Dario Benedetto soit de moins en moins fermé à l’idée d’être un titulaire indiscutable au sein du club brésilien. Les négociations se poursuivent toujourrs et tout est encore possible dans ce dossier.