PSG Mercato : Georginio Wijnaldum prend très cher à Liverpool

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2021 à 03:58

Dans une interview accordée au journal anglais The Guardian, Georginio Wijnaldum est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à quitter Liverpool cet été pour rejoindre le PSG, évoquant notamment les critiques des supporters sur les réseaux sociaux. Une explication qui ne passe pas vraiment du côté de la Mersey.

Wijnaldum déplore sa fin d’aventure difficile à Liverpool

Au terme de cinq années de bons et loyaux services, Georginio Wijnaldum a quitté librement Liverpool pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Pour justifier sa décision de rejoindre le club de la capitale française, l’international néerlandais a mis en cause son traitement dans les médias et sur les réseaux sociaux. « Liverpool comptait tellement pour moi. Il y a eu un moment où je n'ai pas ressenti d'amour là-bas (…) Pas de la part de mes coéquipiers ou concernant les gens de Melwood. Au cours des deux dernières saisons, j’ai eu ce sentiment à quelques reprises », a déclaré le milieu défensif de 30 ans.

Puis d’ajouter : « les médias n'ont pas aidé. Il y a eu une histoire comme quoi je n'avais pas accepté l'offre de Liverpool parce que je voulais plus d'argent, et les fans ont dit 'OK, il n'a pas accepté l'offre donc il n'a pas fait de son mieux pour gagner des matchs’. Tout semblait être contre moi. Sur les réseaux sociaux, si nous perdions, c'était moi qui étais blâmé - [soi-disant parce que] je voulais partir. » Une sortie à laquelle a répondu rapidement une ancienne gloire des Reds.

Mercato PSG : Jamie Carragher fracasse Wijnaldum

Ancienne gloire de Liverpool FC, Jamie Carragher n’a pas du tout apprécié la sortie médiatique de Georginio Wijnaldum tendant à jeter l’opprobre sur son ancien club au moment d’entamer une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain. Pour le consultant sportif, le capitaine de la sélection néerlandaise a tout simplement pris la décision de rejoindre le PSG pour l’argent.

« J’adore Gini, mais ce n’est pas vrai, les réseaux sociaux sont un cirque et chaque club a des clowns. Désactivez vos notifications et si cela vous dérange trop, supprimez l’application ! Il voulait plus d’argent, le club a dit non, c’est le football ! », a expliqué Jamie Carragher sur son compte Twitter. Pour rappel, lors de sa première interview de présentation sur le site officiel du Paris SG, Wijnaldum avait assuré qu’il n’était pas venu pour des raisons financières.