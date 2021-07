Dortmund Mercato : Officiel, le remplaçant de Sancho arrive !

Publié par Thomas le 26 juillet 2021 à 18:18

C’est officiel ! L’attaquant du PSV Eindhoven Donyell Malen vient de s’engager avec le Borussia Dortmund jusqu’en juin 2026. Après le départ de Jadon Sancho vers Manchester United il y a quelques jours, les dirigeants du BVB s’activaient dans l’ombre pour enrôler la pépite néerlandaise de 22 ans. Le joueur qui effectuait hier sa visite médicale, vient de signer son contrat il y a quelques heures, bouclant une opération où le Borussia aura déboursé 30 millions d’euros. Aussi courtisé par Liverpool, le joueur s’est finalement tourné vers la Bundesliga.

Dortmund : Donyell Malen s’engage au BVB pour 5 ans

Longtemps attendu en Allemagne, après le départ du joyau britannique Jadon Sancho vers Manchester United, Donyell Malen s’est engagé aujourd’hui au Borussia Dortmund après avoir passé sa visite médicale hier. Son club du PSV Eindhoven va toucher une somme avoisinant les 30 millions d’euros. Longtemps en concurrence avec Liverpool, le club allemand s’est toujours montré le plus entreprenant sur le dossier. Auteur de 19 buts et 8 passes décisives cette saison avec le PSV, Donyell Malen est la grande révélation d’Eredivisie. Formé dans les catégories jeunes d’Arsenal, le néerlandais débute en 2017 dans l’élite, à 18 ans. En sélection, l’attaquant cumule 19 titularisations depuis 2019.

Le remplaçant de Donyell Malen à Séville ?

Un départ sous-entend souvent une arrivée proche au haut niveau. Si Donyell Malen comble le départ de Jadon Sancho en Premier League, le PSV Eindhoven aurait déjà pensé au remplaçant du crack de 22 ans. Selon le quotidien sportif AS, Roger Schmidt voudrait enrôler Luuk de Jong, qui ne fait plus partie des plans du FC Séville en Liga. À 30 ans, le néerlandais pourrait faire son retour dans le club qui l’avait fait exploser sur la scène européenne. Convoité par la Turquie, le buteur de Séville privilégierait un retour dans son pays et pourrait donc rejoindre très prochainement le PSV.