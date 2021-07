PSG Mercato : Officiel, Leonardo passe à côté d’une belle affaire

Publié par JEAN-LUC D le 27 juillet 2021 à 09:58

Après avoir frappé quatre coups de classe mondiale, Leonardo, directeur sportif du PSG, veut désormais dégraisser avant de poursuivre ses emplettes sur le marché des transferts. Mais les choses ne se passent pas toujours bien.

Mercato PSG : Layvin Kurzawa n'ira pas en Turquie

Fortement pressenti pour être le deuxième élément à quitter le Paris Saint-Germain après Mitchel Bakker, transféré au Bayer Leverkusen contre un chèque de 7 millions d’euros (hors bonus), Layvin Kurzawa est encore à Paris. Annoncé avec insistance dans le viseur de Galatasaray, le latéral gauche ne quittera finalement pas le PSG pour rejoindre le club turc. En effet, Loïc Tanzi a expliqué ce lundi sur son compte Twitter que la piste Galatasaray n’est plus d’actualité pour le défenseur du Paris Saint-Germain.

« Layvin Kurzawa ne rejoindra pas Galatasaray. Malgré quelques avancées dans le dossier ces derniers jours, et un accord entre le PSG et les turcs, le timing n’a pas été suffisamment rapide pour Galatasaray qui souhaitait disposer du joueur le plus rapidement possible », révèle le journaliste de RMC Sport. Par conséquent, l’ancien joueur de l’AS Monaco reste pour le moment Paris, mais ne ferme pas la porte à un départ notamment en Premier League. Quant à Galatasaray, il a annoncé officiellement l’arrivée dans ses rangs de l’international néerlandais Patrick Van Aanholt. Laissé libre après la fin de son contrat à Crystal Palace, le joueur de 30 ans s’est engagé jusqu’en 2024 avec Galatasaray.

Quel avenir pour Layvin Kurzawa ?

D’après le quotidien L’Équipe, Layvin Kurzawa n’était pas vraiment très emballé par un transfert à Galatasaray. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec le PSG, l’international français de 28 ans préférerait partir en Angleterre. Toujours selon la même source, si les dirigeants parisiens sont impatients de lui trouver une porte de sortie vers la Premier League, aucun club anglais ne semble pas pour le moment intéressé par Kurzawa puisque Leonardo n’a encore reçu aucune offre. Selon les informations de Todofichajes, l’Inter Milan serait intéressé de très près par Layvin Kurzawa. Après Galatasaray, le natif de Fréjus pourrait donc débarquer en Italie la saison prochaine.