ESTAC Mercato : Troyes en pleine révolution défensive

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 12:58

Tout juste promu en Ligue 1 cette saison, l’ ESTAC cherche à révolutionner son secteur défensif en enrôlant de nouveaux défenseurs centraux. Les Troyens ont dans leur viseur deux joueurs proches d’être recrutés. Le premier, se trouve au Stade Rennais, Gerzino Nyamsi, qui, selon Ouest France, vit ses dernières heures en Bretagne, et devrait rejoindre le club promu. Le second défenseur pisté se trouve en Grèce, est n’est autre que le sénégalais Pape Abou Cissé de l’Olympiakos.

ESTAC Mercato : Troyes proche de signer Nyamsi et Cissé

Les Troyens, tout juste champions de Ligue 2 BKT et nouveaux promus de Ligue 1, affichent leurs ambitions avec un mercato très dynamique. Après l’arrivée de Renaud Ripart du Nîmes Olympique, et du milieu brésilien Metinho, le club de Laurent Batlles est tout proche d’enregistrer la venue de deux défenseurs centraux. Selon Ouest France, le Français Gerzino Nyamsi ne rentrerait plus dans les plans de Bruno Genesio, et serait proche de faire ses valises de Bretagne pour rejoindre le Stade de l’Aube. Interrogé en conférence de presse, le directeur technique rennais Florian Maurice, a confirmé les bonnes avancées des négociations. « Pas loin, on n’en est pas loin du tout. » Le joueur de 24 ans, arrivé au Stade Rennais en 2018, a déjà disputé 35 rencontres dans l’élite.

Autre dossier brûlant dans l’Aube, celui du Sénégalais Pape Abou Cissé, joueur de l’Olympiakos, qui évoluait à Saint-Etienne en prêt cette saison. Le défenseur de 25 ans souhaiterait retourner en Ligue 1, et devrait rejoindre Troyes dans les prochains jours. Comme l’indique L'Équipe, les dirigeants du promu sont prêts à proposer une offre de 5 millions d’euros au club grec, pour recruter le joueur longiligne (1m95). Cette somme n’est autre que le record de transfert du club, opéré plus tôt cet été avec le Brésilien Metinho. Autre arrivée prévue en défense, celle du Franco-Algérien Yasser Larouci (20 ans), laissé libre par Liverpool, au poste de latéral gauche.