Atlético Mercato : Deux légendes des Colchoneros vers le Besiktas

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 15:38

Selon le journaliste et correspondant Nicolò Schira, spécialiste du mercato, le club turc de Besiktas ferait les yeux doux à deux anciens joueurs de l’ Atlético Madrid. L’Uruguayen Diego Godin, pensionnaire de Serie A à Cagliari, et l’Espagnol Diego Costa, actuellement sans club. Un temps évoqué auprès de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 32 ans, s’est vu proposer un contrat de deux saisons en Süper Lig, pour un salaire annuel de 3 millions d’euros. Costa réflechirait actuellement à la proposition et devrait donner une réponse dans les prochaines heures.

Atlético Mercato : un contrat de deux ans pour Diego Costa

Un temps annoncé vers le Vélodrome, Diego Costa avait privilégié les offres venant de Süper Lig, trouvant le championnat plus attirant. Le joueur, qui avait rompu son contrat avec l’ Atlético après un accord à l’amiable, n’a refoulé aucune pelouse depuis la fin de l’année 2020. En lice pour la Ligue des Champions la saison prochaine, le club d’Istambul met les bouchées doubles pour construire une équipe de haut niveau. Les dirigeants du club turc ont proposé un contrat de 2 saisons à Diego Costa, pour un salaire de 3 millions d’euros par an, comme l’avance Nicolò Schira. Luuk de Jong, aussi pisté par Besiktas, devrait lui finalement retourner au PSV Eindhoven après le départ de Donyell Malen.

Diego Godin souhaite rejoindre la Turquie

Légende de l’ Atlético sous l’ère Simeone, l’Uruguayen de 35 ans, actuellement pensionnaire de Serie A avec Cagliari (16e cette saison), souhaiterait rejoindre Besiktas, comme l’a annoncé un des dirigeants Stambouliote, hier en conférence de presse. "Godin veut venir. Il nous a demandé pendant deux jours de convaincre Cagliari de minimiser le coût du transfert", a affirmé Emre Kocadag, membre du conseil d'administration. En ajoutant : « Nous attendons des nouvelles. Le plus probable est que Godin portera le maillot du Besiktas. Notre entraîneur Sergen Yalcin veut l'avoir à sa disposition. » Avec ces recrues, Besiktas pourrait faire figure d'outsider en Ligue des Champions la saison prochaine.