OM mercato : Longoria proche de sceller un dossier brûlant !

Publié par Thomas le 27 juillet 2021 à 16:38

Selon le journaliste Fabrizio Romano, très informé en matière de mercato, l’attaquant serbe, Nemanja Radonjic, serait proche de quitter le navire marseillais pour rejoindre la Bundesliga et le Hertha Berlin. Ne rentrant plus dans les plans de Jorge Sampaoli, le joueur de 25 ans a fait part à sa direction qu’il souhaitait revenir dans son ancien club et qu’il ne comptait s’éterniser plus longtemps à l' OM. Prêté cette saison au club berlinois, le joueur était sous le coup d’une option d’achat. Selon le journaliste italien, un accord est proche d’être trouvé.

OM Mercato : Radonjic veut retourner en Allemagne

Alors que l’Olympique de Marseille ne cesse d’agiter le mercato estival en France, avec des recrues d’envergures à presque tous les postes, Pablo Longoria sait que les futurs objectifs de signature passeront par des ventes en amont. Alors que les olympiens vont prochainement voir débarquer sur la Canebière le latéral Pol Lirola et le milieu de terrain Daniel Wass, les dirigeants se rapprochent d’un accord avec le Hertha Berlin, pour sceller la vente de Nemanja Radonjic.

Le joueur aurait fait part à sa direction de sa volonté de quitter l’ OM cet été pour retourner en Allemagne, où il était prêté. Le Serbe ne rentre plus dans les plans de Jorge Sampaoli, qui a enregistré l’arrivée de Konrad de la Fuente et Cengiz Ünder en attaque. Les négociations vont dans le bon sens, et une officialisation pourrait avoir lieu très bientôt.

Un passage difficile en France pour l’attaquant

Arrivé en 2018 à Marseille, Nemanja Radonjic ne s’est jamais véritablement imposé du côté du Vélodrome. Avec seulement 8 buts en 62 rencontres, le Serbe n’a que très rarement répondu aux attentes des dirigeants phocéens, qui avaient pris la décision de le prêter cette année. La vente du joueur pour une somme autour des 7 millions d’euros, permettrait à Sampaoli d’envisager de prochaines arrivées.