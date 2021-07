ASSE Mercato : Clap de fin sur la piste de Debuchy à Troyes

Publié par ALEXIS le 28 juillet 2021 à 02:15

Laissé libre par l’ ASSE à l’issue de son contrat en juin 2021, Mathieu Debuchy cherche un nouveau club. L’ES Troyes AC a tenté de le recruter, mais les négociations se sont soldées par un échec.

ASSE : Debuchy et l' ESTAC ne sont pas tombés d'accord

Mathieu Debuchy aurait pu rebondir à l’ES Troyes AC après son départ de l’ ASSE. Le club aubois était intéressé par les services du défenseur, mais les discussions n’ont pas abouti à un accord. L’ex-capitaine de l’AS Saint-Étienne ne rebondira donc pas chez les promus et reste sur le marché comme il l’a confié à L’Est-Éclair« Moi et mes agents étions effectivement en contact avec l'ESTAC sur ce Mercato estival. Le projet pouvait m'intéresser, mais nos discussions se sont arrêtées net... et l'arrêt de ces négociations ne vient pas de moi », a révélé Mathieu Debuchy dans le journal régional. Après le LOSC (2003-2013), Bordeaux (en prêt en 2016) et l’ ASSE (janvier 2018 à mai 2021), l’arrière latéral droit va-t-il jouer pour un 4e club de Ligue 1 ? Possible, mais ce ne sera pas chez le promu où il avait la possibilité de rejoindre son ex-coéquipier, le gardien de but Jessy Moulin. Ce dernier a signé à Troyes pour 2 ans.

En quête d'un nouveau défi à 36 ans !

Mathieu Debuchy est libre de tout engagement et peut encore rendre des services en Ligue 1, grâce à son expérience du haut niveau. Il compte 326 matchs disputés en Ligue 1 pour 27 buts et 18 passes décisives. Passé par Newcastle United (2013-2014) et Arsenal entre 2014 et 2018. Il a totalisé 56 matchs en Premier League en Angleterre. Sous le maillot de l’ ASSE, le défenseur de 36 ans a joué 97 matchs, a inscrit 12 buts et offert 7 passes décisives lors des 3 saisons et demie chez les Verts.