PSG Mercato : Pochettino confirme une décision ambiguë à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 01 août 2021 à 11:12

Le PSG réalise un mercato estival des plus actifs comme l’avait promis son président Nasser Al-Khelaïfi. Seulement, Mauricio Pochettino va devoir faire face à un problème qui pourrait bien mettre à mal l’ambiance au sein du vestiaire parisien.

Mercato - PSG : Pochettino lance le duel Navas-Donnarumma

En récupérant gratuitement Gianluigi Donnarumma cet été, le Paris Saint-Germain a fait une très bonne affaire au niveau sportif, tant l’ancien gardien de but de l’AC Milan est talentueux. Désigné meilleur joueur de l’Euro 2020 qu’il a d’ailleurs remporté avec sa sélection, l’international italien de 22 ans est considéré comme un futur Ballon d’Or. Son arrivée au PSG est donc un gage de sécurité pour l’avenir. Mais le club parisien possède déjà en son sein celui qui est considéré à l’heure actuelle comme l’un des trois meilleurs de la planète au même poste : Keylor Navas.

Pour la saison prochaine, les Rouges et Bleus disposent ainsi de deux titulaires potentiels pour leurs cages. Et alors que le vice-champion de France va avoir à gérer ce cas très particulier cette saison, Mauricio Pochettino a livré son ressenti à ce sujet. Profitant d’une interview accordée au journal Le Parisien, l’entraîneur argentin a assuré que cette concurrence à venir entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma sera forcément bénéfique au PSG. Mieux, l’ancien coach de Tottenham a même expliqué avoir été impliqué dans le recrutement du compatriote de Marco Verratti et qu’il compte bien assumer cette concurrence en faisant jouer à chaque match le gardien le plus en forme.

« Pour moi, le club prend toujours la meilleure décision, pour le présent et pour le futur. Le PSG a besoin de concurrence à tous les postes, d’une évolution constante, de grandir… Les joueurs, déjà là ou ceux qui arrivent, savent très bien où ils se trouvent et où ils arrivent », a déclaré l’ancien capitaine du PSG avant d’ajouter : « en ce sens, les choses sont très claires de la part du club. Cela me met-il en difficulté ? La difficulté, ce serait de ne pas avoir de qualité, de concurrence, d’esprit de compétitivité entre les joueurs. Quand tu dois choisir, ça ne peut que bénéficier au club. »

Pochettino choisira le meilleur à chaque match

Poursuivant, Pochettino a dit comment il compte s’y prendre lors de ses choix avant chaque rencontre. « Tout le monde comprend la gestion de cette concurrence, la discipline nécessaire pour le bien-être du groupe. Cela doit être une bataille saine. De notre côté, nous essaierons de choisir en étant justes, en évaluant qui est le meilleur et qui a la meilleure forme (...) Nous déciderons au moment où les situations se présenteront », a expliqué le successeur de Thomas Tuchel. Autrement dit, là où beaucoup d’observateurs considèrent cette mise en concurrence comme une surprise, Pochettino y voit uniquement des aspects positifs pour le Paris Saint-Germain.