AC Milan Mercato : James Rodriguez bientôt chez les Rossoneri ?

Annoncé sur le départ à Everton après le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid, James Rodriguez est pressenti depuis de longues semaines pour rejoindre la Serie A. Selon le journaliste italien Rudy Galetti, le très influent Jorge Mendes aurait contacté hier l’ AC Milan au sujet du milieu offensif colombien. Si la priorité des Rossoneri a été la signature d’Hakim Ziyech de Chelsea, il se pourrait que l’ancien joueur de Monaco soit désormais la cible numéro une des dirigeants italiens. L’agent portugais aurait fait savoir au club lombard que son joueur était prêt à baisser son salaire et cela dans l’unique but de rentrer dans les conditions financières de Milan.

Comme évoqué il y a un mois, le contact entre Jorge Mendes et l’ AC Milan, pour deux de ses joueurs, Philippe Coutinho et James Rodriguez, existe bel et bien Les deux milieux offensifs ont vécu une saison difficile dans leurs clubs respectifs et ils étaient à la recherche de nouveau coup de boost dans leurs carrières. Si le dossier Coutinho est en suspens du côté du Barça, le cas James Rodriguez pourrait bien aboutir ces prochains jours. L’agent portugais aurait contacté les dirigeants milanais, leur annonçant que son client serait prêt à baisser son salaire afin de rentrer dans les plans financiers du club italien. Si le nom du milieu offensif des Blues, Hakim Ziyech, revenait beaucoup ces derniers temps, il semblerait que les lombards se rabattent sur le Colombien de 30 ans.

Le joueur souhaite rejoindre l’Italie à tout prix

Le milieu offensif passé par l’AS Monaco et le Real Madrid, avait fait savoir lors d’un live Twitch que la Serie A était son championnat préférentiel pour la suite de sa carrière. « J’ai déjà joué au Portugal (Porto), en Espagne (Real Madrid), en France (Monaco), en Allemagne (Bayern Munich) et en Angleterre (Everton), je sens qu’il ne manque la Serie A, ce serait un bon choix », confiait-il.