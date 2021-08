Mercato OL : Officiel, Peter Bosz se sépare d'un nouveau joueur

Publié par Thomas le 03 août 2021 à 12:15

L’ OL est en feu depuis le début de l’été, notamment dans le sens des départs. Après Joachim Anderson parti rejoindre Patrick Vieira à Crystal Palace, Melvin Bard à Nice et Djamel Benlamri parti au Qatar, un nouveau défenseur fait ses valises de l’ Olympique Lyonnais pour rejoindre le promu troyen. Youssouf Koné, arrivé en 2019 dans le Rhône, va s’engager une saison à l’ESTAC dans le cadre d’un prêt sans option d’achat. Le joueur va enchaîner son troisième prêt en deux ans, après des passages à Elche en Espagne et Hatayspor en Turquie.

OL : Youssouf Koné en prêt sans option d’achat à Troyes

L’opération dégraissage n’en finit plus à Lyon. L’international malien Yousouf Koné est le 7e joueur à quitter le Parc OL après Jean Lucas (parti ce lundi à Monaco) et Memphis Depay (qui réalise des débuts retentissants au FC Barcelone). Le latéral gauche de 26 ans s’est engagé chez le promu troyen sous la forme d’un prêt. L’écurie lyonnaise précise dans son communiqué qu’aucune option d’achat n’a été établie et qu’il retournerait à l’ OL la saison suivante, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024.

Après des prêts mitigés à Elche où il n’aura disputé que trois petites rencontres lors de la saison 2020-2021, le Malien avait rallié la Süper Lig et le club de Atayspor en janvier pour seulement 6 matchs disputés. En recherche de temps de jeu, Youssouf Koné rejoint un club plein d’ambitions, qui a déjà enregistré l’arrivée de Renaud Ripart et de Metinho (record de transfert du club).

L’international malien (17 sélections 1 but) s’était révélé en France au LOSC sous les ordres de Christophe Galtier. « Je restais toujours attentif au comportement de Youssouf, à son investissement, son attitude. Il a toujours été irréprochable à l’entraînement. Il s’est toujours montré disponible pour aller gagner du temps de jeu en équipe réserve », indiquait le nouveau coach des Aiglons en 2019.